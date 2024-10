BMW 220 Active Tourer: Mit Allrad voran in die Zukunft

Der Eindruck täuscht nicht. Dieses Coupe zieht im Straßenverkehr mehr Blicke auf sich als andere. Keine Frage: BMW ist mit dem BMW 220 Active Tourer ein echter Hingucker gelungen, dessen Karosserieform begeistert. Das Coupé ist nicht nur eine Augenweide, sondern bietet auch Ohrenschmaus. Sonor erklingt der Motor aus den beiden Endröhren, bei durchgetretenem Gaspedal geht der Klang in ein dezentes Fauchen über. Keine Frage, so muss ein Sportwagen klingen. Die Baureihe wird seit 2013 gebaut. Bewunderung kann sich ein Mensch auf zwei Arten verdienen: durch gutes Aussehen und Spitzenleistungen. Beides fügt sich beim Menschen seltener zusammen als beim Auto, bei dem Designer und Entwickler die Dinge in der Hand haben. Sie können ihr Ideal formen und Perfektes schaffen. Manchmal gelingt das. Ein überwältigendes Aussehen hat man diesem Coupé von BMW längst bescheinigt. Jetzt kommt beim BMW 2er Active Tourer auch noch die satte Leistung dazu.

Wieviel Technik bietet der BMW 220 Active Tourer?

Ein 2,0-Liter-Vierzylinder treibt den Bayer an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 184 PS an. Das Modell liefert aber bis zu 190 PS in der Topmotorisierung. In flinken 7,2 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Die Spitze liegt mit 235 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 225 km/h möglich. Der Motor hat 270 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1250 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf drehfreudige 400 Newtonmeter Drehmoment an. Der BMW 220 fährt nur mit Benzinmotor vor. Andere Kraftstoffarten sind für das Coupé nicht vorgesehen. Beim Basis-Benziner kommt man auf einen akzeptablen Verbrauchtswert von 5,5 Litern auf 100 Kilometer. Entscheidet man sich für ein leistungsstärkeres Benzin-Aggregat, steigt natürlich auch der Verbrauch auf 6,1 Liter pro 100 Kilometer. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 6.

Ist der Innenraum des BMW 220 Active Tourer ausgewogen und innovativ?

Fahrtechnisch kann der Bayer sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen dem BMW 220 Active Tourer Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche BMW eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Der Sport-BMW ist ein klassisches Coupe mit einer Länge von 4,43 Metern. Das bedeutet: Der Kofferraum ist mit 390 Litern nicht wirklich üppig dimensioniert. Den typischen 220-Fahrer wird das nicht stören, denn ein Laderaum-Wunder will der Wagen nun wirklich nicht sein. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,77 Tonnen schweren Bayer durchaus flott. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Die Ausstattung erfreut außerdem mit einer Acht-Stufen-Steptronic-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Die 220-Enthusiasten schwören auf den Heckantrieb, da keine andere Antriebsform den sportiven Charakter des BMW besser unterstützt, wenn man hinterm Steuer eine kurvenreiche Landstraße vor sich hat. Ratsam ist es, den BMW 220 Active Tourer mit xDrive-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers BMW 2er Active Tourer?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den BMW 2er Active Tourer ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Wollen Sie mit wenigen Klicks zum eigenen BMW 2er Active Tourer gelangen?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell festlegbaren Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei uns oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren BMW 220 Active Tourer

Der BMW 220 Active Tourer für nur 30.048 €

Wer sich für den BMW 220 Active Tourer interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den BMW 220: 20.889 €

Unser zweites Kaufangebot des BMW 220 Active Tourer können wir für 20.889 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses BMW-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Dieser BMW 220 Active Tourer ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 23.149 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Wer sparen will, greift jetzt beim BMW 2er Active Tourer zu

Der BMW 220 Active Tourer wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 220 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.