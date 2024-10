Die auto.de Kaufempfehlung zum BMW 218

Bereits das Design des BMW 218 betont seine Klasse. Die Frontpartie wird durch den klassischen Kühlergrill und die markanten Scheinwerfer hervorgehoben. Auf auto.de finden Sie den BMW 218 in folgenden Varianten: Als Cabrio oder auch als Coupé.

Gleiten und genießen ist angesagt, den Blick über die extralange Motorhaube des BMW streicheln lasse, mit den Augen die Armaturen blinken lassen und sich an den Instrumenten erfreuen. Was ist dagegen ein gelungener Ampelstart oder ein Parforceritt über eine Bergstrecke? Der BMW 218 Cabrio ist ein Meister der Gelassenheit, der nicht so sehr zum Kurvenfressen taugt, sondern die schnelle Reise bevorzugt.

Der BMW 218 ist auf deutschen Straßen keine Seltenheit. Und macht er schon auf den ersten Blick eine sportliche Figur. Ästhetische Linien, unaufdringlicher Heckspoiler und darunter zwei seitlich platzierte Endrohre. Wer sich daneben stellt, kommt sich immer irgendwie groß vor. Die Scheinwerfer blitzen einen an und ein breiter Lufteinlass geben der Front ein markantes Erscheinungsbild. Innen kommt Sportcoupé-Feeling auf. Der Gurt ist über eine Schlaufe im Sitz immer leicht erreichbar, hier sind keine Verrenkungen nötig. Das griffige Multifunktionslenkrad übersetzt die Bewegungen des Fahrers präzise auf die Straße. Es liegt gut in der Hand.

Die Spanne an Pferdestärke reicht dabei von 136 PS bis 252 PS. Das Werk bietet 2,0 Liter Hubraum für den 218 an. Die Vmax liegt bei 213 Stundenkilometern. Der Sprint von 0 auf 100 km/h dauert nur 9,6 Sekunden. Mit 320 Newtonmetern Drehmoment erscheint der Wagen keineswegs untermotorisiert. Der Verbrauch hält sich mit 5,5 Litern auf 100 km, gemessen nach der neueren WLTP-Rollenprüfstands-Norm. Der BMW 218 bringt 1,77 Tonnen auf die Waage. 280 Liter Ladevermögen ist im Kofferraum vorhanden. Der BMW hat eine Länge von 4,43 Meter.

Die vielen Vorteile des BMW 218

Bequeme Sitze sowie eine gut lesbare Instrumententafel verzieren das Interieur des BMW 218. Ebenso Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer und Xenon-Scheinwerfer machen das Cabrio zu einem attraktiven Kaufangebot. Sie können sich für die manuelle Sechsgang-Handschaltung entscheiden. Ein Sahnestück im 218 ist die Acht-Gang-Automatik. Und er ist ein Fahrzeug mit Heckantrieb, ein Antriebskonzept, das zusehend zum Auslaufmodell erklärt wird, obwohl einige Auto-Enthusiasten seine Fahreigenschaften nach wie vor zu schätzen wissen. Zur Sicherheitsausstattung zählen ABS, ESP und Seitenairbag.

