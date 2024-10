BMW 530 Limousine: Mit Allrad voran in die Zukunft

Bei BMW geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine BMW 530 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von bis zu 272 PS schwebt die 2,04 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Die Markteinführung war vor achtzehn Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Derzeit sieht man die Premium-Limousine oft auf der Straße. Deutschlands Straßen würden schöner werden, wenn mehr Fahrzeuge vom Rang einer BMW 530 Limousine auf ihnen fahren würden. Denn die Ansicht, dass das Konzept der Münchner andere, aktuelle und konkurrierennde Modelle alt aussehen lässt, teilen Viele. In der Praxis punktet er außerdem mit hohem Reisekomfort, umfangreicher Ausstattung und seinen Assistenzsystemen. Die Limousine streckt sich auf 4,84 Meter und entspricht damit den regulären Ausmaßen seiner Fahrzeugklasse. Dank scharfer Linienführung wirkt der Viertürer überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem die derzeit so moderne Coupé-Dachlinie haben die Münchner extrem betont. Vorn steht der Kühlergrill aufrecht, ebenfalls ein Merkmal, das ihn als äußerst zeitgemäß auszeichnet.

Bietet die BMW 530 Limousine gute Fahrleistungen?

Ein Sechszylinder treibt den Münchner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 218 PS an. Das Modell liefert aber bis zu 272 PS in der Topmotorisierung. Und mit 7,1 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Münchner zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Basismotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 3,0-Liter-Motor auf Touren und in 6,3 Sekunden auf Tempo 100. Die Spitze liegt mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 242 km/h möglich. Drehmoment wird reichlich geboten: 300 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 3500 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 500 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 3500 U/min. Der Testverbrauch pendelt sich im tendenziell flotten Mischbetrieb auf ein vergleichbar sparsames Niveau ein.

Welche Komfortmerkmale hat die BMW 530 Limousine?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der 530 zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch BMW eben. Für das Gepäck gibt es 520 Liter Platz. Das Gewicht von 1,85 Tonnen geht für eine Limousine wie dem BMW 530 vollkommen in Ordnung. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Wer hingegen nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Sechs-Stufen-Steptronic-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance der Limousine liefert. BMW schwört beim 530 auf den Heckantrieb. Es sind auch andere Antriebsarten für den 530 verfügbar. Optional zum Frontantrieb ist der BMW mit xDrive-Allrad erhältlich.

Nimmt man im BMW 530 Limousine sicher am Straßenverkehr teil?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den BMW 530 Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wo gibt es hohe Rabatte für die BMW 530 Limousine?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell festlegbaren Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei uns oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Jetzt BMW 530 Limousine Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Die BMW 530 Limousine für nur 41.389 €

Wer sich für die BMW 530 Limousine entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den BMW 530: 42.049 €

Unser zweites Angebot der BMW 530 Limousine können wir für 42.049 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 400 € zum Marktpreis von 42.449 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 1 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

BMW 530 Limousine: Bei uns für nur 39.949 € als echtes Schnäppchen zu haben

Diese BMW 530 Limousine ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 39.949 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Wer sparen will, greift jetzt beim BMW 530 Limousine zu

Die BMW 530 Limousine wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 530 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.