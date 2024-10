Der Kauf eines BMW Wagen lässt keine Wünsche offen

Bereits das Design des BMW M2 betont seine Klasse. Die Frontpartie wird durch den klassischen Kühlergrill und die markanten Scheinwerfer hervorgehoben. Der BMW M2: Verfügbar als Coupé.

Der BMW M2 trägt das aufreizendste Kleid und bietet ein komfortables oder dynamisches Fahrverhalten. Dazu kommt ein Innenraum, der an eleganter Wohnlichkeit schwer zu überbieten ist. Der Motor spielt dem fabelhaften Sport-Coupé genau das zu, was seine Disziplin ist. Der Zugewinn an Fahrfreude ist im Vergleich zur Konkurrenz enorm.

Der Motor wird angetrieben von 370 PS, die auf die Räder losgelassen werden. Momentan gibt es den BMW M2 mit einem 3,0-Liter-Sechszylinder-Benziner. BMW liefert den M2 mit dem 3,0-Liter-Sechszylinder und 250 km/h Spitze. 4,5 Sekunden dauert der Spurt auf Tempo 100. Der Antrieb liefert seine 370 PS bei 1400 U/min ab. Das maximale Drehmoment von 465 Nm sorgt für reichlich Vortrieb. Besonderer Disziplin bedarf es nicht, um Überland auf 8,5 Litern Verbrauch zu kommen, doch im Kurzstreckenverkehr gibt auch der Motor seine Zurückhaltung auf. Der BMW M2 bringt 1,85 Tonnen auf die Waage. 4,47 Meter streckt sich der BMW in die Länge.

Der BMW M2 ist mit Heckantrieb zu haben

In Sachen Ausstattung lässt der BMW M2 keine Wünsche offen. So sind Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Sitzheizung zusammen mit 2-Zonen-Klimaautomatik selbstverständlich serienmäßig an Bord. Sie können sich für die manuelle Sechsgang-Handschaltung entscheiden. M - Modelle ist mit einer Sieben-Stufen--Automatik kombiniert. Und er ist ein Fahrzeug mit Heckantrieb, ein Antriebskonzept, das zusehend zum Auslaufmodell erklärt wird, obwohl einige Auto-Enthusiasten seine Fahreigenschaften nach wie vor zu schätzen wissen.. ABS und Airbag sind beim BMW M2 vorhanden.

Worauf warten Sie? Ihr neuer BMW M2 steht schon bereit!

Unsere Mitarbeiter freuen sich darauf Ihnen ein unverbindliches Angebot zu unterbreiten. Bei auto.de finden sie eine große Auswahl an Neu- und Gebrauchtwagen zu Top-Preisen. Lassen Sie sich von unserem umfangreichen Service überzeugen und sichern sich zeitnah den BMW M2!