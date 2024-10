BMW 535 Limousine: Mit Heckantrieb voran in die Zukunft

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den beherzten Antrieb bietet die BMW 535 Limousine viel Reisekomfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2010 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Als gefragten Kandidaten bezeichnet BMW den 535. Die Limousine ist noch etwas viel wichtigeres: ein entscheidendes Modell der Marke - ein Vollblut-BMW schlechthin, mit dem Anspruch, erfolgreich seine Kunden zu finden und von seinen Qualitäten zu überzeugen – was ihm fraglos gelingt. Deshalb haben sich die Entwickler viel Mühe gegeben, um den Erwartungen der Kundschaft zu entsprechen und gleichzeitig den Sprung in die Zukunft zu schaffen, die vor allem digital sein wird. Von außen ist der BMW geprägt von einer markanten, aber nicht zu aufdringlichen Form, die die Blicke auf sich zieht: LED-Scheinwerfer und Kühlergrill sind stylish geformt, die Heckpartie präsentiert sich gar im sportlichen Look: Die Heckleuchten überzeugen mit LED-Licht-Technik.

Was sind die technischen Daten des BMW 535 Limousine?

Der 3,0-Liter-Sechszylinder steuert reichlich Power bei. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 299 PS an. Maximal leistet er bis zu 313 PS in der Topmotorisierung. Und mit 5,9 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Münchner zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Einsteigermotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 3,0-Liter-Motor auf Touren und in 5,5 Sekunden auf Tempo 100. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 250 km/h. Hinzu kommen mindestens 400 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1200 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 630 Newtonmeter haben. Wer hier nicht ständig aus dem Vollen schöpft, der darf im Alltag durchaus mit einem Verbrauch von 8 bis zu 8,5 Litern Benzin rechnen.

Wie komfortabel ist man im BMW 535 Limousine unterwegs?

Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind: Servolenkung, Bluetooth-Schnittstelle, Multifunktionslenkrad, Sprachsteuerung, Navigationssystem, Lenkradheizung, Start/Stop-Automatik, Zentralverriegelung, USB-Anschluss, 4-Zonen-Klimaautomatik und Sitzheizung. Mit 4,9 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 520 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.670 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,86 Tonnen schweren Münchner durchaus flott. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Achtgang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Die Ausstattungsoptionen umfassen aber auch eine Acht-Stufen-Steptronic-Automatik. Die Eindrücke hinterm Steuer des Hecktrieblers bestätigen: Auch mit der Einstiegsmotorisierung ist die BMW 535 Limousine ein sehr agiles Fahrzeug – mit starkem Antritt, feinfühliger Lenkung und einem hoch angesiedelten, gut kontrollierbaren Grenzbereich. Aber wer will, ordert sich einen BMW 535 Limousine mit xDrive-Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Gilt Safety First auch für den BMW 535 Limousine?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den BMW 535 Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wie einfach kann man eine BMW 535 Limousine im Internet kaufen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing der BMW 535 Limousine interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen BMW per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt unschlagbar günstig BMW 535 Limousine fahren!

Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Einist für dieses BMW-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer einen Ratenkauf mittelssucht, kann von den günstigen Angeboten aufprofitieren. Eine Limousine wie der 535 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Als flotte Fahrmaschine kann der BMW im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls premium sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.