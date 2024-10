Der BMW 650 macht klare Ansagen

Bereits das Design des BMW 650 betont seine Klasse. Die Frontpartie wird durch den klassischen Kühlergrill und die markanten Scheinwerfer hervorgehoben. Der BMW 650 ist erhältlich als Cabrio oder Coupé.

Der BMW 650: Design und Performance in Vollendung. Die technische Basis macht den elegant und geschmackvoll sicher nicht zur Mogelpackung. Eben jenes eigenständiges und makelloses Design, eine individuelle Fahrwerksabstimmung und eigene Konzern-Motoren sorgen dafür, dass der unvergessliche Auftritt gelingt: Der BMW 650 fühlt sich tatsächlich so an, wie man es sich von einem echten Cabrio erhofft.

Schon mit dem BMW 650 erhält der Käufer ein sportliches Coupé, das auch reichlich Komfort bietet. Großzügig gossen die BMW-Designer die markanten Linien für eine charaktervolle Silhouette, die geringe Höhe des Coupés betont die aggressiv, kraftvolle Performance. Die fast abrupte Abrisskante am Heck löst diese Spannung mit gelassener Milde.

Beim BMW 650 mit 449 PS reißt der Riemen sofort an. Dafür gibt es einen Antriebsstrang mit 4,4-Liter-Achtzylinder-Benziner. Daneben gibt es nun einen Antrieb mit 4,8-Liter-Achtzylinder-Aggregat. Bei 250 Stundenkilometern endet der Vortrieb. Weniger als 5,7 Sekunden vergehen laut Hersteller bis Tempo 100, wobei die Automatik auch bei verhaltener Gaspedalbewegung spürbare Schaltpausen zulässt, die aber nicht störend wirken. Die Motoren des BMW 6er, die 650 Newtonmeter (Nm) Drehmoment produzieren, liefern sofortige Reaktion. Langstrecken werden mit 12,9 Litern Benzin quittiert. Das ist für die Klasse in Ordnung. Der BMW 650 bringt 2,08 Tonnen auf die Waage. 4,89 Meter streckt sich der BMW in die Länge.

Der BMW 650 ist mit Heckantrieb oder Allrad zu haben

Der BMW 650 bringt Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Bi-Xenon-Scheinwerfer mit. Den 650 gibt es mit manueller Sechsgang-Handschaltung. Ein Sahnestück im 650 ist die Sechs-Gang-Automatik. Und er ist ein Fahrzeug mit Heckantrieb, ein Antriebskonzept, das zusehend zum Auslaufmodell erklärt wird, obwohl einige Auto-Enthusiasten seine Fahreigenschaften nach wie vor zu schätzen wissen. Das Cabrio wird wahlweise mit Allradantrieb angeboten. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim BMW 650 alle Assistenten an Bord sind wie Spurhalteassistent und Spurwechselassistent, die in seiner Klasse üblich sind. Zur Sicherheitsausstattung zählen ABS, ESP, Seitenairbag und Traktionskontrolle.

Traumauto gefunden? Dann schicken Sie uns eine Anfrage für den BMW 650!

Greifen Sie zu. Ihr neuer BMW 650 steht für Sie bereit. Bei auto.de erhalten Sie die besten Konditionen und Service. Wir liefern ihnen das Fahrzeug, wenn gewünscht, direkt zu Ihnen nach Hause.