BMW 320 Gran Turismo Limousine: Allrad-Limousine mit reichlich inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet die BMW 320 Gran Turismo Limousine viel Reisekomfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Acht Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit fünf Türen vom Band lief. Das Auge möchte angesprochen werden, und so wird das Design beim Kampf um Autokundinnen und -kunden immer wichtiger. Dass die Bayern fahrbare Untersätze bauen können, haben sie ja hinlänglich bewiesen. Mit einer Premium-Limousine wie der BMW 320 Gran Turismo Limousine kann man sich sehen lassen, wie der eine oder andere bewundernde Blick verrät. An der Optik der Limousine kann es jedenfalls nicht liegen. Im Vergleich zur ohnehin schon flotten Erstausgabe hat sich die BMW 320 Gran Turismo Limousine sogar noch gesteigert. Der dynamische Wagen hat ausdrucksstarke Schürzen bekommen, die LED-Frontscheinwerfer blinzeln schmal. Knackig, sportlich und trotzdem fein und elegant. Der BMW hängt sofort am Gas - auch schon im Normalmodus. Unterwegs in Ortschaften oder Tempo-30-Zonen muss man sich schon konzentrieren, um dosiert zu beschleunigen. Das schnelle Ansprechen ist natürlich Programm. In Sachen Dynamik will BMW zumindest mit, wenn nicht sogar vorneweg fahren. Und das gelingt auch mit einer exakten, feinfühligen Servo-Lenkung und einem genau austarierten Fahrwerk - nicht zu hart, nicht zu weich.

Bietet die BMW 320 Gran Turismo Limousine gute Fahrleistungen?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei. Immerhin bis zu 190 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 184 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen BMW. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 8,3 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Die Spitze liegt mit 230 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 224 km/h möglich. Drehmoment wird reichlich geboten: 270 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 400 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Den Normwert von maximal 6,6 Litern Benzin überschreitet er auf 100 Kilometern praktisch kaum – auch wenn man etwas flotter unterwegs ist. Es bleibt also offenbar auch beim neuen Messverfahren dabei, dass Vierzylinder per se besser abschneiden, obwohl sie in der Praxis durch die höheren Drehzahlen ihren Vorteil geringfügig verspielen.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort der BMW 320 Gran Turismo Limousine?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der 320 Gran Turismo zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Die beinhaltet von Navigationssystem, Servolenkung bis Lenkradheizung alles, was man in dieser Preisklasse erwartet. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch BMW eben. Mit 4,82 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 520 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.600 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Das Gewicht von 1,83 Tonnen geht für eine Limousine wie dem BMW 320 Gran Turismo vollkommen in Ordnung. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Achtgang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Wer hingegen nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Acht-Stufen-Steptronic-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance des Bayern liefert. Die Eindrücke hinterm Steuer des Hecktrieblers bestätigen: Der 320 Gran Turismo ist in sehr agiles Fahrzeug – mit starkem Antritt, feinfühliger Lenkung und einem hoch angesiedelten, gut kontrollierbaren Grenzbereich. Aber wer will, ordert sich einen BMW 320 Gran Turismo Limousine mit xDrive-Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Nimmt man im BMW 320 Gran Turismo Limousine sicher am Straßenverkehr teil?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den BMW 320 Gran Turismo Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wo gibt es hohe Rabatte für die BMW 320 Gran Turismo Limousine?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des BMW 320 Gran Turismo Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Vergleichsangebote für die BMW 320 Gran Turismo Limousine: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Die BMW 320 Gran Turismo Limousine für nur 25.749 €

Wer sich für die BMW 320 Gran Turismo Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 25.749 € spart man 200 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 25.949 € liegt. Das ist ein Rabatt von 1 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

BMW 320 Gran Turismo Limousine: Günstige Alternativen mit 200 € Ersparnis

Unser zweites Kaufangebot der BMW 320 Gran Turismo Limousine können wir für 22.649 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 200 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 22.849 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 1 %. Ein Leasing ist für dieses BMW-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Günstiger ist die BMW 320 Gran Turismo Limousine nicht zu haben

Der positive Eindruck der BMW 320 Gran Turismo Limousine überwiegt eindeutig. Die Mittelklasse-Limousine, die auch auf Langstrecken dauerhaft sehr guten Reisekomfort bietet, begeistert durch spontane Gasannahme, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet derangemessene Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein ständiges Nachtanken notwendig ist.