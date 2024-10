BMW X3 M: Kompakt-SUV mit reichlich inneren Werten

Bei BMW geht es spannend zu, denn jetzt fährt das SUV BMW X3 M als Benziner vor. Dank seiner bärenstarken Leistung von satten 286 PS schwebt das 1,99 Tonnen schwere Brocken spritzig und agil über alle Unebenheiten. Im Jahr 2004 verlässt der BMW erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Mit dem BMW X3 hat der Hersteller einen Volltreffer gelandet. Vom Gefühl her zählt der BMW natürlich nicht zu den ganz wilden und kompromisslosen Vertretern seiner Zunft. Im SUV-Segment kann man mit der gebotenen Leistung und dem abgerundeten Fahrkomfort des Motors sehr gut leben und findet in ihm einen zuverlässigen Begleiter im Alltag.

Kann der mit Benzin befeuerte BMW X3 M mit Leistung beeindrucken?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der X3 mit einem 2,0-Liter-Motor. Satte Pluspunkte sammelt der BMW X3 beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 143 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 286 PS zur Verfügung. Beim Benziner erwarten den Fahrer 272 PS. Er sprintet in 11,5 Sekunden von Null auf 100 km/h. Dabei wird er bis zu 240 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 195 km/h Spitze. Hinzu kommen mindestens 200 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 1500 U/min Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 580 Newtonmeter haben. Der Testverbrauch pendelt sich im tendenziell flotten Mischbetrieb auf 12,1 Liter Benzin bzw. 12,1 Liter Benzin ein.

Offeriert der BMW X3 M viele Extras?

Ab Werk besitzen die X3-Modelle eine Servolenkung, einen USB-Anschluss, eine Sitzheizung, eine Sprachsteuerung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Lenkradheizung, eine Bluetooth-Schnittstelle und eine Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik. Die Platzverhältnisse im X3 sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 480 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.560 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,57 Meter langen SUV als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,99 Tonnen schweren Bayer durchaus flott. Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der BMW X3 zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Die Motorleistung wird von einer Fünf-Stufen-Steptronic-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Wer will, kauft sich einen BMW X3 M mit xDrive-Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Wie gut ist die Fahrsicherheit des BMW X3 M?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den BMW X3 M als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Möchten Sie günstig BMW X3 M fahren?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des BMW X3 M interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen BMW per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den BMW X3 M sichern

Der BMW X3 M für nur 79.349 €

Unser erstes Angebot des BMW X3 M hat einen Kaufpreis von 79.349 €. Sie sparen 15.967 € bei einem Listenpreis von 95.316 €. Das sind satte 17 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Für Sie können wir den BMW X3 M mit 577 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 15.800 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot für den BMW X3: 77.549 €

Neben dem ersten Angebot können wir den BMW X3 auch für 77.549 € anbieten, statt bisher für 97.912 €. Der Rabatt von 20.363 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim X3 kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 15.500 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 515 €. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den BMW X3 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Dieser BMW X3 M ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 45.349 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

BMW X3 M: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der BMW X3 M wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den X3 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.