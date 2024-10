BMW 328 Limousine: Allrad-Münchner mit vielen inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den beherzten Antrieb bietet die BMW 328 Limousine ausgewogenen Langstreckenkomfort zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Die Markteinführung war vor zehn Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Ohne Frage: Es ist ausreichend Power an Bord, die der Motor der BMW 328 Limousine mitbringt. Auf Straßen und Parkplätzen, in Tiefgaragen oder vor dem schicken Restaurant lässt die attraktive Limousine die Passanten zu neugierigen Erdmännchen mutieren, die interessiert ihre Köpfe nach dem schicken Bayern umdrehen. Hier und da naht jemand heran, um den 328 genauer in Augenschein zu nehmen. Dass gerade BMW mit einem Fahrzeug um die Ecke biegt, das so viel beindruckender ist als die sonst üblichen Platzhirsche in diesem Segment, ist eine Nachricht wert. Der Wagen kommt genau dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, der Spaß macht, aber auch der Familie genügned Platz und Stauraum bietet.

Kann die Limousine die technischen Erwartungen erfüllen?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei. Immerhin bis zu 245 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Und mit 5,9 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Münchner zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Einsteigermotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 2,0-Liter-Motor auf Touren und in 5,7 Sekunden auf Tempo 100. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 250 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Hinzu kommen mindestens 350 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1250 U/min. Wer hier nicht ständig aus dem Vollen schöpft, der darf im Alltag durchaus mit einem Verbrauch von 6.4 bis zu 6,8 Litern Benzin rechnen.

Offeriert die BMW 328 Limousine viele Extras?

Das Interieur überzeugt mit guter Verarbeitung und anmutenden Materialien und macht einen hochwertigen Eindruck. Die Schalter und Hebel sind übersichtlich angeordnet und lassen sich einfach bedienen. Mit der ziemlich kompletten Ausstattung um Servolenkung, Sitzheizung sowie Navigationssystem und Bi-Xenon-Scheinwerfern geht auch der Preis in Ordnung. Der BMW hat ein Ladevolumen von 480 Litern. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,81 Tonnen hat das Modell 328 aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. Die Ausstattungsoptionen umfassen aber auch eine Acht-Stufen-Steptronic-Automatik. Die Eindrücke hinterm Steuer des Hecktrieblers bestätigen: Auch mit der Einstiegsmotorisierung ist die BMW 328 Limousine ein sehr agiles Fahrzeug – mit starkem Antritt, feinfühliger Lenkung und einem hoch angesiedelten, gut kontrollierbaren Grenzbereich. Optional zum Frontantrieb ist der BMW mit xDrive-Allrad erhältlich.

Gilt Safety First auch für den BMW 328 Limousine?

Die BMW 328 Limousine ist erfrischend anders als die hochpreisige und vor allem immer aggressiver dreinblickende Konkurrenz. Die Limousine wirkt edel und trotzdem dynamisch. In Sachen Fahrdynamik gehört die BMW 328 Limousine nach wie vor zum Besten, was seine Klasse zu bieten hat.