BMW X4: Premium-SUV mit reichlich inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der BMW X4 viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt einem beim BMW X4 das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der X4 ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der BMW durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Im Jahr 2018 verlässt der BMW erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Der BMW spielt seine Rolle als SUV in seiner Fahrzeugklasse überzeugend. Er ist nahezu für jeden Zweck gerüstet. Seine Vorzüge liegen im Komfort und seiner Langstreckentauglichkeit. Gewürzt mit einem kräftigen Motor und einem Hauch Sportlichkeit. Er leistet sich beim Fahrkomfort keine Schwächen. Die Systemleistung ist mehr als ausreichend und sehr sanft bis nachdrücklich stellt sie sich ein, je nachdem, wie kräftig der Druck aufs Gaspedal ausfällt. Die bereits erwähnte Federung ermöglicht im BMW entspanntes Reisen.

Was sind die technischen Daten des BMW X4?

Der 3,0-Liter-Sechszylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 2,0-Liter-Vierzylinder. Je nach Motorisierung leisten die verfügbaren Motoren 184 PS beziehungsweise bis zu 326 PS. Er sprintet in 8,3 Sekunden von Null auf 100 km/h. Mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Münchner aber immerhin schon 213 km/h. Hinzu kommen mindestens 290 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1350 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 680 Newtonmeter haben. Neu an Bord ist ein Benziner. Er verbraucht zwischen 5,4 und 7,3 Liter Benzin.

Wie komfortabel ist man im BMW X4 unterwegs?

Das Interieur überzeugt mit guter Verarbeitung und anmutenden Materialien und macht einen hochwertigen Eindruck. Die Schalter und Hebel sind übersichtlich angeordnet und lassen sich einfach bedienen. Mit der ziemlich kompletten Ausstattung um Servolenkung, Sitzheizung sowie Navigationssystem und LED-Tagfahrlichtern, LED-Scheinwerfern sowie Nebelscheinwerfer LED geht auch der Preis in Ordnung. Die Platzverhältnisse im X4 sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 525 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.430 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,75 Meter langen SUV als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Zum Rennwagen wird der BMW X4 allerdings auch mit seinem Motor nicht. Kein Wunder, denn er bringt 1,92 Tonnen auf die Waage. Die Topversion - wie auch die Basisversion - wird ab Werk immer mit einer Acht-Stufen-Steptronic-Automatik ausgeliefert. Wer will, sucht sich einen BMW X4 mit xDrive-Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim BMW X4 aus?

ABS und ESP tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem BMW X4 beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der BMW X4 ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem BMW X4 wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wo kann man den BMW X4 günstig kaufen?

Auf auto.de das deutsche SUV als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des BMW X4 zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst individuell anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Vergleichsangebote für den BMW X4: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der BMW X4 für nur 45.049 €

Unser erstes Angebot des BMW X4 hat einen Kaufpreis von 45.049 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Alternativangebot für den BMW X4: 44.549 €

Neben dem ersten Angebot können wir den BMW X4 auch für 44.549 € anbieten, statt bisher für 45.649 €. Der Rabatt von 1.100 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim X4 kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den BMW X4 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

BMW X4: Bei uns für lediglich 39.249 € besonders günstig

Momentan bieten wir den BMW X4 auch für 39.249 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 1.100 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 40.349 € liegt. Bei 3 % Ersparnis kann man mit dem BMW ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein SUV wie der X4 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Günstiger ist der BMW X4 nicht zu haben

Der BMW X4 wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das optimierte Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den X4 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.