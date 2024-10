Die auto.de Kaufempfehlung zum BMW M4

Diese Baureihe des BMW M4 hatte ihre Markteinführung im Jahr 2013 und gehört seit jeher zu den gesuchten Angeboten. Der BMW M4 ist erhältlich als Cabrio oder Coupé.

Es sind schnelle Autos, die aber auch durchaus zum Cruisen gedacht sind - was in einem Cabrio noch besser funktionieren kann als in einem geschlossenen Coupé. Der BMW M4 gehört also zu jenen Cabriolets, die sich nach einem sommerlichen Regenschauer während der Durchfahrt eines Autobahn-Parkplatzes problemlos und schnell den Blick gen Himmel freilegen. Wenn das Dach dann anschließend komplett unter dem Deckel verschwunden ist und der Fahrtwind hereinzischt, oder wenn man gelassen über die Boulevard bummelt und warme Sommerluft genießt, dann ist das Autofahren pur.

Schon mit dem BMW M4 erhält der Käufer ein sportliches Coupé, das auch reichlich Komfort bietet. Großzügig gossen die BMW-Designer die markanten Linien für eine charaktervolle Silhouette, die geringe Höhe des Coupés betont die aggressiv, kraftvolle Performance. Die fast abrupte Abrisskante am Heck löst diese Spannung mit gelassener Milde.

450 PS sollen in Kombination mit dem sportlichen Fahrwerk für gute Performance sorgen. Dafür gibt es einen Antriebsstrang mit 3,0-Liter-Sechszylinder-Benziner. Daneben gibt es nun einen Antrieb mit 3,0-Liter-Sechszylinder-Aggregat. BMW liefert den M4 mit dem 3,0-Liter-Sechszylinder und 250 Stundenkilometern Spitze. Beim Sprint von null auf 100 km/h vergehen 4,6 Sekunden. Nicht nur durch die 550 Newtonmeter Drehmoment steht M - Modelle gut da, sondern auch beim Sound. Der BMW kann gemütlich schnurren, aber auch richtig fauchen, bei den Insassen kommt eine authentische Geräuschkulisse für den spurtstarken Auftritt an. Langstrecken werden mit 9,1 Litern Benzin quittiert. Das ist für die Klasse in Ordnung. 1,87 Tonnen beträgt das Leergewicht M - Modelle. 4,67 Meter streckt sich der BMW in die Länge.

Sicherheit, Assistenzsysteme und Austattung: Alle stimmt beim BMW M4

Es werden Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht LED und Xenon-Scheinwerfer mitgeliefert. Unser Favorit ist dennoch die klassische Handschaltung, die sich leichtgängig und exakt bedienen lässt. Einen dicken Anteil am positiven Gesamteindruck kann dabei das Sieben-Gang-Automatikgetriebe für sich generieren. Das Doppelkupplungsgetriebe schaltet nicht hölzern, sondern diskret. Das Cabrio wird mit Heckantrieb angeboten. Die Assistenzsysteme sorgen dafür, dass sichPassagiere sicher unterwegs sind, zum Beispiel Spurhalteassistent und ein Spurwechselassistent. Zur Sicherheitsausstattung zählen ABS, ESP und Traktionskontrolle.

