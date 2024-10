BMW 125 Limousine: Mit Heckantrieb voran in die Zukunft

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet die BMW 125 Limousine viel Langstreckenkomfort zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2012 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Mit einer Fahrzeuglänge von 4,33 Metern ist der 125 ein kompakter Vertretert im Limousinen-Segment. Die schöne Karosserie ist besonders niedrig gebaut. BMW sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim BMW 125 Limousine mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: die robust ausgestellten Kotflügel sorgen für sportliches Flair.

Welche Leistungsdaten liefert die BMW 125 Limousine?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der 125 mit einem 2,0-Liter-Motor. Je nach Motorisierung leisten die verfügbaren Motoren 218 PS beziehungsweise bis zu 224 PS. In flinken 6,5 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Der Antrieb macht ihn maximal 245 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 310 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1350 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 450 Newtonmeter haben. An Bord ist ein Benziner. Er verbraucht zwischen 5,7 und 6,7 Liter Benzin.

Liefert die BMW 125 Limousine genügend Funktionalität im Alltag?

Mit Zentralverriegelung, Navigationssystem sowie Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik bietet die BMW 125 Limousine als Zusatz weitere Annehmlichkeiten. Das Infotainmentsystem ist innovativ sowie klassengerecht und der Sound, je nach Motorisierung, charakteristisch. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 360 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,33 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.200 Liter Stauraum. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,77 Tonnen hat das Modell 125 aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der BMW 125 zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Acht-Stufen-Steptronic-Automatik ausgeliefert. Die Eindrücke hinterm Steuer des Hecktrieblers bestätigen: Der 125 ist in sehr agiles Fahrzeug – mit starkem Antritt, feinfühliger Lenkung und einem hoch angesiedelten, gut kontrollierbaren Grenzbereich.

Gilt Safety First auch für den BMW 125 Limousine?

Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des BMW 125 Limousine sowie das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Wie kann man sich ein günstiges BMW 125 Limousine Angebot sichern?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing der BMW 125 Limousine interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen BMW per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für die BMW 125 Limousine sichern

Die BMW 125 Limousine für nur 21.149 €

Wer sich für die BMW 125 Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: BMW 125 Limousine

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim 125 kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den BMW 125 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern. Wer einen Ratenkauf mittelswünscht, kann von den günstigen Angeboten aufprofitieren. Ein Fahrzeug wie der 125 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Die BMW 125 Limousine wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 125 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.