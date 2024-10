Der BMW 640 macht klare Ansagen

Diese Baureihe des BMW 640 hatte ihre Markteinführung im Jahr 2011 und gehört seit jeher zu den gesuchten Angeboten. Der BMW 640: Verfügbar als Cabrio oder wahlweise als Coupé.

Sportlich, sinnlich, massiv und schnittig-seriös fährt das Cabrio vor. Hightech inklusive für betörende Fahrleistungen und hohe Sicherheit, sollen die Kunden von diesem attraktiven Angebot überzeugen. Weil die Motoren mit hoher Durchzugskraft aufwarten, die serienmäßig automatisch schaltenden Getriebe sehr wachsame Aggregate sind und die aufwendigen Fahrwerke hohe Sicherheits-Reserven bereit halten, lassen sich mit satter Beschleunigung aus Kurven und Kehren heraus trotz gesetzlicher Limits angenehme Reisedurchschnitte erzielen. Das gilt auch für den nach oben grenzenlos offenen Zustand des BMW 640.

Mit einem zeitlos-eleganten Styling sowie seiner Power von einem patenten Sechs-Zylinder-Aggregat hat sich der BMW 6er einen Namen gemacht. Er wirkt modern, aber nicht spektakulär. Da entwickelten die Designer beim Gesicht schon mehr Ehrgeiz, im Rückspiegel des Vordermanns eine gute Figur zu machen. Nahezu logisch ist es da, die Harmonie der zarten Wölbungen werden an den Seitenlinien fortgesetzt. An der Performance gibt es dennoch nichts zu tadeln, der Motor dreht saftig hoch, nur bei höheren Touren ist akustisch eine Anstrengung erkennbar. Die Lenkbewegungen werden unmittelbar und zielgenau umgesetzt, mit dem ausgewogenen Fahrwerk gleitet es sich unterhaltsam über gewundene Landstraßen.

Beim BMW 640 mit 320 PS reißt der Riemen sofort an. Mit dem 3,0-Liter-Benziner zeigt sich der 640 deutlich mehr als ausgereiftes und erwachsenes Fahrzeug. An Durchzugskraft mangelt es nicht, 250 Stundenkilometern liegen bei der Höchstgeschwindigkeit an. Vor allem ein munterer Zwischenspurt, etwa beim Überholen auf der Landstraße, bewältigt der kräftige BMW 640 mit Bravour. Der Sprint von 0 auf 100 km/h dauert nur 5,7 Sekunden. Das Aggregat stellt seine Spitzenleistung bei 630 Umdrehungen in der Minute zur Verfügung, das Drehmoment-Maximum liegt bei 1500 Touren an. Der Normverbrauch liegt bei 8,2 Litern auf Hundert Kilometer. Der 640 wiegt 2,08 Tonnen. Im Kofferraum bleibt Raum für 300 Liter, der sich bis auf knapp 350 Liter erweitern lässt.

Nichts überzeugt mehr als ihr neuer BMW 640

Diese Version des BMW 640 verfügt über Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Xenon-Scheinwerfer. Aber darüber hinaus ist ebenfalls eine geschmeidig schaltende Acht-Stufen-Automatik zu haben. Das Cabrio wird mit Heckantrieb angeboten. Das Cabrio wird wahlweise mit Allradantrieb angeboten. Der Fahrer lässt sich durch die Assistenz-Systeme unterstützen wie Spurhalteassistent sowie Spurwechselassistent. Zur Sicherheitsausstattung zählen ABS, ESP und Traktionskontrolle.

der BMW 640 hat es Ihnen angetan?

Finden Sie aus einer erstklassigen Auswahl an Fahrzeugen Ihr neues Traumauto den BMW 640.