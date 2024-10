BMW 120 Limousine: Bayer mit guten Manieren

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den hybriden Antrieb bietet die BMW 120 Limousine viel Langstreckenkomfort zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2004 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Derzeit sieht man die Premium-Limousine oft auf der Straße. Deutschlands Straßen würden schöner werden, wenn mehr Fahrzeuge vom Rang einer BMW 120 Limousine auf ihnen fahren würden. Denn, dass das Konzept der Bayern andere aktuelle Modelle der Mitbewerber alt aussehen lässt, ist eine Einschätzung, die Viele teilen. In der Praxis punktet er außerdem mit hohem Reisekomfort, umfangreicher Ausstattung und seinen Assistenzsystemen. Die Limousine streckt sich auf 4,24 Meter und entspricht damit den regulären Ausmaßen seiner Fahrzeugklasse. Dank scharfer Linienführung wirkt der Fünftürer überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem die derzeit so moderne Coupé-Dachlinie haben die Bayern extrem betont. Vorn steht der Kühlergrill aufrecht, ebenfalls ein Merkmal, das ihn als äußerst zeitgemäß auszeichnet.

Kann die Limousine die technischen Erwartungen erfüllen?

Ein 2,0-Liter-Vierzylinder treibt den Bayer an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Satte Pluspunkte sammelt der BMW 120 beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 150 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 177 PS zur Verfügung. Beim Benziner erwarten den Fahrer 170 PS. Der agile und drehfreudige Motor lässt den 120 in 7,5 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Der Antrieb macht ihn maximal 228 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 200 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 350 Newtonmeter haben. Limousinen-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt BMW für den Verbrenner einen kombinierten Verbrauch von bis zu 7,9 Litern an.

Wie bequem reist man im BMW 120 Limousine?

Ab Werk besitzen die 120-Modelle eine Servolenkung, einen USB-Anschluss, eine Sitzheizung, eine Sprachsteuerung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Lenkradheizung, eine Zentralverriegelung, eine Bluetooth-Schnittstelle, eine Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik und eine Start/Stop-Automatik. Die Platzverhältnisse im 120 sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 330 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.150 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 4,24 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Das Gewicht von 1,75 Tonnen geht für eine Limousine wie dem BMW 120 vollkommen in Ordnung. Der Motor arbeitet mit einer Sechsgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. Die Motorleistung wird von einer Sechs-Stufen-Steptronic-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Die Eindrücke hinterm Steuer des Hecktrieblers bestätigen: Auch mit der Einstiegsmotorisierung ist die BMW 120 Limousine ein sehr agiles Fahrzeug – mit starkem Antritt, feinfühliger Lenkung und einem hoch angesiedelten, gut kontrollierbaren Grenzbereich.

Nimmt man im BMW 120 Limousine sicher am Straßenverkehr teil?

Wo gibt es hohe Rabatte für die BMW 120 Limousine?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen BMW 120 kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den 120 finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des BMW 120 Limousine. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Preisvergleich: BMW 120 Limousine günstig finanziert, geleast oder gekauft

Die BMW 120 Limousine für nur 24.449 €

Unser erstes Angebot der BMW 120 Limousine hat einen Kaufpreis von 24.449 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Alternativangebot der BMW 120 Limousine für 29.249 €

Unser zweites Angebot zum Kauf der BMW 120 Limousine können wir für 29.249 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 800 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 30.049 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 3 %. Ein Leasing ist für dieses BMW-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

BMW 120 Limousine: Bei uns für nur 24.449 € als echtes Schnäppchen zu haben

Diese BMW 120 Limousine ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 24.449 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte für die BMW 120 Limousine sichern!

Der positive Eindruck der BMW 120 Limousine überwiegt eindeutig. Die Premium-Limousine, die auch auf Langstrecken dauerhaft sehr guten Reisekomfort bietet, begeistert durch spontane Gasannahme, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet der Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein ständiges Nachtanken notwendig ist.