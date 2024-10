Der BMW 220 - Topleistung und einzigartiges Design

Diese Baureihe des BMW 220 hatte ihre Markteinführung im Jahr 2013 und gehört seit jeher zu den gesuchten Angeboten. Der BMW 220 ist erhältlich als Cabrio oder Coupé.

Der BMW 220: Design und Performance in Vollendung. Die technische Basis macht den elegant und geschmackvoll sicher nicht zur Mogelpackung. Eben jenes eigenständiges und makelloses Design, eine individuelle Fahrwerksabstimmung und eigene Konzern-Motoren sorgen dafür, dass der unvergessliche Auftritt gelingt: Der BMW 220 fühlt sich tatsächlich so an, wie man es sich von einem echten Cabrio erhofft.

Mit einem BMW 220 zu fahren bedeutet in Schönheit zu fahren und von einem gewissen Etwas umgeben zu sein, dass so mancher schnöden Fahrmaschine abgeht. Das Coupé von BMW legt hinsichtlich Optik, Fahrvergnügen und Ausstattungsvielfalt einiges für seine Interessenten bereit - und noch einiges drauf.

Angenehm arbeitet der 190 PS-Motor mit kultivierter Laufruhe. Der Motor schöpft seine Kraft aus 2,0 Litern Hubraum und gewinnt dadurch deutlich an Leistung hinzu. BMW liefert den 220 mit dem 2,0-Liter-Vierzylinder und 235 Stundenkilometern Spitze. Der Sprint von 0 auf 100 km/h dauert nur 7,7 Sekunden. Die Maximalleistung steht bei 1750 U/min an, das maximale Drehmoment von 400 Nm sorgt für Drehfreude. Das Triebwerk überzeugt mit seiner bulligen Durchzugskraft und auch bei schneller Fahrweise mit einem moderaten Verbrauch von 6,5 Litern. Der BMW 220 bringt 1,77 Tonnen auf die Waage. 4,43 Meter streckt sich der BMW in die Länge.

Bequeme Sitze sowie eine gut lesbare Instrumententafel verzieren das Interieur des BMW 220. Ebenso Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer und Xenon-Scheinwerfer machen das Cabrio zu einem attraktiven Kaufangebot. Das Schalten erfolgt über die Sechs-Gang-Handschaltung. Für die Kraftübertragung ist eine geschmeidig schaltende Acht-Gang-Automatik verantwortlich. Und er ist ein Fahrzeug mit Heckantrieb, ein Antriebskonzept, das zusehend zum Auslaufmodell erklärt wird, obwohl einige Auto-Enthusiasten seine Fahreigenschaften nach wie vor zu schätzen wissen. Einige Ausstattungsvarianten verfügen über Allradantrieb.. ABS, ESP sowie Seitenairbag sind mit an Bord.

