Der BMW 318 Gran Turismo ist bei uns seit 2013 auf dem Markt erhältlich und stellt eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Herstellers dar. Auf auto.de finden Sie den BMW 318 Gran Turismo in folgenden Varianten: Als Limousine. Insgesamt fährt der BMW 318 Gran Turismo sich damit etwas sportlicher als manche Konkurrenzmodelle mit Selbstzünder. Die normale Fahrwerkseinstellung hingegen ist sehr komfortabel und lässt kaum Bodenwellen zum Fahrer durchdringen.

150 PS sollen in Kombination mit dem sportlichen Fahrwerk für gute Performance sorgen. Dafür gibt es einen Antriebsstrang mit 2,0-Liter-Vierzylinder-Motor. Daneben gibt es nun einen Antrieb mit 2,0-Liter-Vierzylinder-Aggregat. Dabei bewegt der 318 Gran Turismo sich mit 210 km/h Höchstgeschwindigkeit auf Klassenniveau. Für den Standardsprint rechnet BMW mit weniger als 9,7 Sekunden. Die Motoren des BMW 3er, die 320 Newtonmeter (Nm) Drehmoment produzieren, liefern sofortige Reaktion. Am oberen Ende des Leistungsspektrum befindet sich ein Diesel mit einem Verbrauch von 4,5 Litern und einem CO2-Ausstoß von 119 g/Km. 1,83 Tonnen beträgt das Leergewicht des 3er. Im Kofferraum bleibt Raum für 520 Liter, der sich bis auf knapp 1600 Liter erweitern lässt.

In Sachen Ausstattung lässt der BMW 318 Gran Turismo keine Wünsche offen. So sind Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht LED zusammen mit Xenon-Scheinwerfer selbstverständlich serienmäßig an Bord. Den 318 Gran Turismo gibt es mit manueller Sechsgang-Handschaltung. Durch die präzise Acht-Gang-Automatik hängt der BMW gut am Gas und lässt sich agil dirigieren. Und er ist ein Fahrzeug mit Heckantrieb, ein Antriebskonzept, das zusehend zum Auslaufmodell erklärt wird, obwohl einige Auto-Enthusiasten seine Fahreigenschaften nach wie vor zu schätzen wissen. Serienmäßig oder gegen Aufpreis bestellbaren Assistenz-Systeme wie Spurhalteassistent und Spurwechselassistent sollen Unfälle erst gar nicht geschehen lassen. Helfersysteme wie ABS, ESP und Traktionskontrolle halten das Fahrzeug auf Kurs.

