BMW 3er Limousine Plug-in-Hybrid glänzt mit Power und Extravaganz

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den beherzten Antrieb bietet der BMW 340 Limousine Plug-in-Hybrid viel Reisekomfort zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Die Baureihe wird seit 2015 gebaut. Mit einer Fahrzeuglänge von 4,63 Metern ist der 340 ein kompakter Vertretert im Segment der Limousinen. Die schöne Karosserie ist besonders niedrig gebaut. BMW sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim BMW 3er Limousine Plug-in-Hybrid mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: die robust ausgestellten Kotflügel sorgen für sportliches Flair.

Macht der BMW 340 Limousine Plug-in-Hybrid als Teilzeitstromer eine gute Figur?

Der 3,0-Liter-Sechszylinder steuert genügend Power bei und übernimmt beim Hybridantrieb den Löwenanteil der Arbeit. Satte Pluspunkte sammelt der BMW 340 beim Fahren. Schon mit dem 326 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Der agile und drehfreudige Motor lässt den 340 in 4,9 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Der Antrieb macht ihn maximal 250 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 450 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1380 U/min. Auch im Segment der Limousinen (immerhin wiegt der BMW 1,81 Tonnen) verabschiedet man sich langsam von einer Motorenpalette, die ausschließlich aus Verbrennern besteht. Der 340 wird auch als Benzin-Hybrid angeboten. Nicht umsonst gilt BMW als innovative Automarke, wenn es um Hybrid-Technologie geht.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im BMW 340 Limousine Plug-in-Hybrid?

Der BMW 340 Limousine Plug-in-Hybrid ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 480 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,63 Meter Fahrzeuglänge. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,81 Tonnen hat das Modell 340 aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der BMW 340 zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Die Motorleistung wird von einer Acht-Stufen-Steptronic-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Die Eindrücke hinterm Steuer des Hecktrieblers bestätigen: Auch mit der Einstiegsmotorisierung ist der BMW 340 Limousine Plug-in-Hybrid ein sehr agiles Fahrzeug – mit starkem Antritt, feinfühliger Lenkung und einem hoch angesiedelten, gut kontrollierbaren Grenzbereich. Optional zum Heckantrieb ist der BMW mit xDrive-Allrad erhältlich.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim BMW 3er Limousine Plug-in-Hybrid aus?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den BMW 3er Limousine Plug-in-Hybrid als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wo kann man den BMW 3er Limousine Plug-in-Hybrid günstig kaufen?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei auto.de oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren BMW 340 Limousine Plug-in-Hybrid

Der BMW 340 Limousine Plug-in-Hybrid für nur 34.449 €

Wer sich für den BMW 340 Limousine Plug-in-Hybrid entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 34.449 € spart man 400 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 34.849 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 1 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den BMW 340: 33.349 €

Unser zweites Kaufangebot des BMW 340 Limousine Plug-in-Hybrid können wir für 33.349 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 900 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 34.249 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 3 %. Ein Leasing ist für dieses BMW-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Dieser BMW 340 Limousine Plug-in-Hybrid ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 35.949 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Jetzt unschlagbar günstig BMW 3er Limousine Plug-in-Hybrid fahren!

Der BMW 340 Limousine Plug-in-Hybrid wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 340 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.