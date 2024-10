Mit dem BMW 220 Active Tourer Plug-in-Hybrid des Herstellers im Hybridmodus unterwegs

Der Eindruck täuscht nicht. Dieses Coupe zieht im Straßenverkehr mehr Blicke auf sich als andere. Keine Frage: BMW ist mit dem BMW 220 Active Tourer Plug-in-Hybrid ein echter Hingucker gelungen, dessen Karosserieform begeistert. Das Coupé ist nicht nur eine Augenweide, sondern bietet auch Ohrenschmaus. Sonor erklingt der Motor aus den beiden Endröhren, bei durchgetretenem Gaspedal geht der Klang in ein dezentes Fauchen über. Keine Frage, so muss ein Sportwagen klingen. Die Baureihe wird seit 2013 gebaut. Der schicke Bayer beschleunigt mit Leichtigkeit, hängt ausgezeichnet am Gas, gibt sich aber auf Wunsch auch ganz zahm: Dahinbummeln im hohen Gang ist mit dem Coupe gar kein Problem, ebenso wenig wie blitzschnelles Zurückschalten und blitzartige Überholvorgänge auf der anderen Seite. Dazu tragen die erfreulich kurzen und knackigen Schaltwege bei. Die sportlich-harte Federung ist sicher nicht jedermanns Sache, gehört aber einfach zum Fahrerlebnis dazu: Sehr schnelle Kurvenfahrten und plötzliches Ausweichen bei hohem Tempo bereiten dem 220 auch dank der präzisen Lenkung keine Probleme. SUV-verwöhnte Passagiere könnten wegen der geringen Höhe des Wagens mit dem Ein- und Aussteigen erst einmal ihre Probleme haben, aber hier geht es schließlich um einen Sportwagen. Er steht für eine Extra-Portion Adrenalin auf Rädern: flach, breit, direkt.

Kann der teilelektrische BMW 220 Active Tourer Plug-in-Hybrid mit Leistung beeindrucken?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei und übernimmt beim Hybridantrieb den Löwenanteil der Arbeit. Die Leistung der Topmotorisierung kann auf 190 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Der angenehm ruhig agierende Benzin-Hybrid beschleunigt den Wagen in 7,2 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Dabei wird er bis zu 235 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 225 km/h Spitze. Der Motor leistet 270 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1250 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf kräftige 400 Newtonmeter Drehmoment an. Der stärkere Motor des Hybrid-Duos werkelt mit Allrad und sorgt für Traktionsgewinn, wenn die Fahrbahn glatt ist. Der geringfügig schwächere E-Motor unterstützt den Benzinmotor auf eisigen Wegen und wenn zügig Fahrt aufgenommen werden soll.

Ist der Innenraum des BMW 220 Active Tourer Plug-in-Hybrid ausgewogen und innovativ?

Die Verarbeitung des BMW 220 Active Tourer Plug-in-Hybrid bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des BMW zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Der BMW hat ein Ladevolumen von 390 Litern. Das Gewicht von 1,77 Tonnen geht für ein Coupé wie dem BMW 220 vollkommen in Ordnung. Das manuelle Sechsgang-Getriebe lässt sich knackig schalten. Fahrwerksseitig ist der BMW 220 zwar eher straff abgestimmt, überzeugt aber mit jeder Menge Autobahnkomfort. Der Hybrid-BMW erfreut außerdem mit einer Acht-Stufen-Steptronic-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Die 220-Kunden schwören auf den Heckantrieb, da keine andere Antriebsform den sportiven Charakter des BMW besser unterstützt, wenn man hinterm Steuer eine kurvenreiche Landstraße vor sich hat. Optional zum Frontantrieb ist der BMW mit xDrive-Allrad erhältlich.

Gilt Safety First auch für den BMW 2er Active Tourer Plug-in-Hybrid?

Der BMW 2er Active Tourer Plug-in-Hybrid macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wo gibt es hohe Rabatte für den BMW 220 Active Tourer Plug-in-Hybrid?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des BMW 220 Active Tourer Plug-in-Hybrid interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen BMW per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Preisvergleich: BMW 220 Active Tourer Plug-in-Hybrid günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der BMW 220 Active Tourer Plug-in-Hybrid für nur 25.249 €

Wer sich für den BMW 220 Active Tourer Plug-in-Hybrid interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 25.249 € spart man 100 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 25.349 € liegt. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den BMW 220: 20.449 €

Unser zweites Angebot des BMW 220 Active Tourer Plug-in-Hybrid können wir für 20.449 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 600 € zum Marktpreis von 21.049 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 3 %. Ein Leasing für den BMW ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

BMW 2er Active Tourer Plug-in-Hybrid: Bei uns für lediglich 18.249 € besonders günstig

Im Moment bieten wir den BMW 220 auch für 18.249 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Coupé wie der 220 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Wer sparen will, greift jetzt beim BMW 2er Active Tourer Plug-in-Hybrid zu

Der BMW 220 Active Tourer Plug-in-Hybrid wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 220 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.