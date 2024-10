Der Kauf eines BMW Wagen lässt keine Wünsche offen

Bereits das Design des BMW 545 betont seine Klasse. Die Frontpartie wird durch den klassischen Kühlergrill und die markanten Scheinwerfer hervorgehoben. Der BMW 545 kann als Kombi und Limousine geordert werden. Mit seinem markanten und unverwechselbaren Aussehen leistet sich BMW einen sehr eigenständigen Stil. Er sorgt für Unverwechselbarkeit, ohne dabei zu polarisieren. Der 545 soll betonen, dass es sich um eine Limousine mit sportlicher Note handelt. Die 1,85 Tonnen schwere Limousine ist steif ausgelegt und straff gefedert. Die Lenkung ist leichtgängig und präzise, und der kurvenfreudige 545 pariert auch grobe Fahrbahnunebenheiten gekonnt. Man darf attestieren, dass er in dieser Paradedisziplin problemlos mit der Konkurrenz mithalten kann. Für die Limousine und den Kombi wird ein 4,4 Liter-Achtzylinder-Benziner mit 333 PS und einem maximalen Drehmoment von 450 Newtonmetern Drehmoment angeboten, für den auch klassische Automatik und die Handschaltung im Programm ist.

Perfekt wiederum arbeitet der Motor - in diesem Fall ein Aggregat mit 333 PS. Dafür gibt es einen Antriebsstrang mit 4,4-Liter-Achtzylinder-Benziner. Daneben gibt es nun einen Antrieb mit 4,4-Liter-Achtzylinder-Aggregat. 250 Stundenkilometern können maximal gefahren werden. Der Sprint von 0 auf 100 km/h dauert nur 5,9 Sekunden. Mit 450 Newtonmetern Drehmoment erscheint der Wagen keineswegs untermotorisiert. Bei 11,3 Litern Benzin gibt BMW als Normwert für den Verbrauch auf 100 Kilometer an, im Praxisbetrieb liegt er kaum höher. Bei 70 Litern Tankinhalt wird das Zeitfenster zum Warten auf einen günstigen Dieselpreis ziemlich lang. 1,85 Tonnen beträgt das Leergewicht des 5er. Mit 4,84 Meter ist der 545 in Sachen Länge Klassenprimus.

Der BMW 545 bringt Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, USB-Anschluss, Zentralverriegelung, Klimaautomatik, Nebelscheinwerfer und Xenon-Scheinwerfer mit. Das Schalten erfolgt über die Sechs-Gang-Handschaltung. Die Sechs-Stufen-Automatik arbeitet ohne zum Nachteil ins Gewicht zu fallen, ganz im Gegenteil: Sie schaltet schnell, sauber und präzise. Der Kombi wird mit Heckantrieb angeboten.. Helfersysteme wie ABS, ESP und Seitenairbag halten das Fahrzeug auf Kurs.

