BMW 428 Gran Coupé: Jetzt bei auto.de erhältlich

Diese Baureihe des BMW 428 Gran Coupé hatte ihre Markteinführung im Jahr 2014 und gehört seit jeher zu den gesuchten Angeboten. Auf auto.de finden Sie den BMW 428 Gran Coupé in folgenden Varianten: Als Limousine. Nun rollt der BMW 428 Gran Coupé auch als Limousine durch Deutschland. Denn die klassische Limousinenform erfreut sich hierzulande wieder steigender Nachfrage, auch bei jüngeren Käuferschichten.

Der Fahreindruck mit seinen 245 PS ist von Dynamik geprägt, ohne aber giftig-aggressiv zu wirken. Der 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner steht bei den Kunden besonders hoch im Kurs. 250 Stundenkilometern sind maximal drin. Der Motor leistet im Idealfall einen Spurt von 0 auf 100 km/h in nur 6,1 Sekunden; Mit Allradantrieb ist es nochmals eine Zehntelsekunde weniger. Der Antrieb liefert seine 245 PS bei 1250 U/min ab. Das maximale Drehmoment von 350 Nm sorgt für reichlich Vortrieb. Das Triebwerk überzeugt mit seiner bulligen Durchzugskraft und auch bei schneller Fahrweise mit einem moderaten Verbrauch von 6,8 Litern. 1,83 Tonnen beträgt das Leergewicht des 4er. Der 428 Gran Coupé ist 4,64 Meter lang. 480 l Kofferraumvolumen ist mehr als beim Vorgänger - da kann man fast eine Getränkekiste extra befördern. Maximal 1300 Liter Stauraum bei umgeklappter Rückbank sind ohnehin ein guter Wert.

Der BMW 428 Gran Coupé versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

In Sachen Ausstattung lässt der BMW 428 Gran Coupé keine Wünsche offen. So sind Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer zusammen mit Xenon-Scheinwerfer selbstverständlich serienmäßig an Bord. Sie können sich für die manuelle Sechsgang-Handschaltung entscheiden. Die schnell arbeitende Acht-Gang-Automatik arbeitet quasi im Schlaf. Die Limousine wird mit Heckantrieb angeboten. Die Antriebsgrundlage für das Fahren auf unasphaltierten Terrain ist beim BMW ein ein Allradsystem. Es kann die jeweils benötigte Antriebskraft stufenlos an jedes einzelne Rad übertragen.. Er kommt bereits in der Basisversion mit dem umfangreichen Sicherheitspaket zu den Kunden. Dazu zählt das ABS und ESP.

