Die auto.de Kaufempfehlung zum Mini Cooper S Countryman

Diese Baureihe des Mini Cooper S Countryman hatte ihre Markteinführung im Jahr 2010 und gehört seit jeher zu den gesuchten Angeboten. Auf auto.de finden Sie den Mini Cooper S Countryman in folgenden Varianten: Als SUV.

Der Mini Cooper S Countryman überzeugt, wenn dynamische Qualitäten gefordert werden. Dank des aufwendig konstruierten Fahrwerks und dem tiefen Schwerpunkt sowie der geringen Wankneigung des Mini Cooper S Countryman ist das SUV auch auf vernachlässigten Abschnitten der Infrastruktur zuverlässig unterwegs.

Beim Mini Cooper S Countryman mit 224 PS reißt der Riemen sofort an. Der Motor schöpft seine Kraft aus 2,0 Litern Hubraum und gewinnt dadurch deutlich an Leistung hinzu. 225 km/h schafft das SUV in der Spitze. 7,9 Sekunden dauert der Spurt auf Tempo 100. Die Motoren des Mini Countryman Serie, die 280 Newtonmeter (Nm) Drehmoment produzieren, liefern sofortige Reaktion. Der Verbrauch von 7,1 Litern auf 100 Kilometer bleibt durchaus im Rahmen der Realität. Der Cooper S Countryman wiegt 2 Tonnen. Der Kofferraum, mit 350 Litern Ladevolumen, gehört zu den größeren dieser Fahrzeuggattung, kein Wunder bei 4,3 Meter Länge.

Sicherheit, Assistenzsysteme und Austattung: Alle stimmt beim Mini Cooper S Countryman

Typisch für den Mini Cooper S Countryman ist die Ausstattung. Die seit 2010 erhältlichen Modelle glänzen mit Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, LED-Scheinwerfer und Bi-Xenon-Scheinwerfer. Serienmäßig sind die Motoren mit einer Sechs-Gang-Handschaltung kombiniert. Ein Sahnestück im Cooper S Countryman ist die Sechs-Gang-Automatik. Einige Ausstattungsvarianten verfügen über Allradantrieb. Er schickt akustisch sehr dezent seine gewaltigen 280 Newtonmeter Drehmoment an den Frontantrieb. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim Mini Cooper S Countryman alle Assistenten an Bord sind, die in seiner Klasse üblich sind. Zur Ausstattung gehören beim Mini Cooper S Countryman ABS und ESP dazu.

Jetzt zugreifen! Angebot anfordern und schon bald mit dem Mini Cooper S Countryman durchstarten!

