Mercedes Sprinter Kastenwagen: Allrad-Transporter mit reichlich inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Transporter viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt bei dem Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der Sprinter ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der Mercedes-Benz durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Einundzwanzig Jahre ist es her, als er zum ersten Malvom Band lief. Das ein Transporter wie der Mercedes-Benz Sprinter nicht darauf getrimmt ist, den ersten Preis bei einem Design-Wettbewerb zu gewinnen, dürfte jedem klar sein. Das ist auch nicht seine Aufgabe, schon gar nicht der Grund, warum sich Gewerbetreibende und Handwerker einen Mercedes-Benz Sprinter anschaffen. An allererster Stelle ist die Praktikabiliät und der Stauraum, der mit vielen innovativen Extras ein zusätzliches Plus bietet. Genau das schätzen Fahrer am Mercedes Sprinter Kastenwagen, denn er ist nicht nur zum Fahren, sondern auch zum kräftigen Beladen da.

Was sind die technischen Daten des Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Sprinter mit einem 1,8-Liter-Motor. Immerhin bis zu 258 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 82 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Mercedes-Benz. Der Motor leistet 200 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1200 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf kräftige 440 Newtonmeter Drehmoment an. Mercedes-Benz-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt Mercedes-Benz für den Motor einen kombinierten Verbrauch von bis zu 13,7 Litern an.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen?

Der Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 7500 Liter - ein ordentlicher Wert für 7,36 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 17.000 Liter Stauraum. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,93 Tonnen hat das Modell Sprinter aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Die Motorleistung wird von einer Fünf-Stufen-G-Tronic-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Mercedes-Benz schwört beim Sprinter auf den Heckantrieb. Es sind auch andere Antriebsarten für den Sprinter verfügbar. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Mercedes-Benz: Der Sprinter Kastenwagen wird auch mit 4Matic-Allrad angeboten.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen?

Auch bei den angebotenen Assistenzsystemen setzt Mercedes-Benz auf Innovation und spendiert dem Sprinter zahreiche Systeme. Der empfehlenswerte Tempomat spendet auf längeren Autobahn- oder Landstraßenfahrten den nötigen Komfort. Dabei hilft das mit einer neuen Sensorik ausgerüstete Lenkrad. Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Mercedes Sprinter Kastenwagen ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Möchten Sie jetzt kräftig sparen beim Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell festlegbaren Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei auto.de oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen sichern

Der Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen für nur 36.789 €

Unser erstes Angebot des Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen hat einen Kaufpreis von 36.789 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Alternativangebot des Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen für 62.389 €

Unser zweites Kaufangebot des Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen können wir für 62.389 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 2.400 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 64.789 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 4 %. Ein Leasing ist für dieses Mercedes-Benz-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Mercedes Sprinter Kastenwagen: Bei uns für nur 33.389 € als echtes Schnäppchen zu haben

Dieser Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 33.389 €. Man spart beachtliche 1.300 € zum normalen Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 4 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Jetzt unschlagbar günstig Mercedes Sprinter Kastenwagen fahren!

Der Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Sprinter zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.