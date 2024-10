Der BMW 130 - Topleistung und einzigartiges Design

Der BMW 130 ist bei uns seit 2004 auf dem Markt erhältlich und stellt eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Herstellers dar. Der BMW 130 kann als Limousine geordert werden. Ein 3,0-Liter-Sechs-Zylinder-Motor setzt 265 PS mittels einer Automatik in tosende Traktion um. In 6,1 Sekunden Tempo 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ist nur eines der zahllosen Features, die die Limousine mitbringt. Auf den Straßen und Parkplätzen, in den Tiefgaragen oder vor der Pommesbude – BMW 130 lässt Menschen zu neugierigen Erdmännchen mutieren. Hier und da naht jemand heran, um die Limousine zu beschnuppern, die optisch eine Show macht, dass es nur so blitzt. Dass gerade BMW mit einem Auto um die Ecke biegt, das so viel cooler ist als die sonst üblichen Platzhirsche, ist eine Nachricht wert. Der BMW kommt dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, das Spaß macht, aber der Familie nicht im Weg steht.

265 PS sollen in Kombination mit dem sportlichen Fahrwerk für gute Performance sorgen. Unserer Geheimtipp ist der BMW 130 mit seinem 3,0-Liter-Motor. 250 km/h schafft die Limousine in der Spitze. Beim Sprint von null auf 100 km/h vergehen 6,1 Sekunden. Trotz der Leistungs- und Drehmomentdaten (315 Nm ab 2750/min) bringt der BMW 130 die Antriebskraft ohne störende Einflüsse auf Lenkung oder Durchdrehen der Räder auf die Straße. Die Motorcharakteristik begeistert, die Maschine ist mit einem Zyklusverbrauch von rund 9,2 Litern pro 100 Kilometern sehr effizient, und der Klang passt gut zu diesem Auto. Der BMW 130 bringt 1,93 Tonnen auf die Waage. Mit 4,24 Meter ist der 130 in Sachen Länge Klassenprimus.

Die vielen Vorteile des BMW 130

In Sachen Ausstattung lässt der BMW 130 keine Wünsche offen. So sind Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, Klimaautomatik, Klimaanlage zusammen mit Xenon-Scheinwerfer selbstverständlich serienmäßig an Bord. Eine Sechsgang-Handschaltung steht wahlweise auch bereit. Der 1er ist mit einer Sechs-Stufen--Automatik kombiniert. Und er ist ein Fahrzeug mit Heckantrieb, ein Antriebskonzept, das zusehend zum Auslaufmodell erklärt wird, obwohl einige Auto-Enthusiasten seine Fahreigenschaften nach wie vor zu schätzen wissen. ABS und ESP sind im Ausstattungsumpfang mit enthalten.

Traumauto gefunden? Dann schicken Sie uns eine Anfrage für den BMW 130!

Unsere Mitarbeiter freuen sich darauf Ihnen ein unverbindliches Angebot zu unterbreiten. Bei auto.de finden sie eine große Auswahl an Neu- und Gebrauchtwagen zu Top-Preisen. Lassen Sie sich von unserem umfangreichen Service überzeugen und sichern sich zeitnah den BMW 130!