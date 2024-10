BMW X7: Premium-SUV ohne Premiumanspruch

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der BMW X7 viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt einem beim BMW X7 das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der X7 ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der BMW durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Die Erfolgsgeschichte des BMW X7 beginnt im Jahr 2000. Als eines der robusten Modelle von BMW erntet der X7 bereits seit seiner Weltpremiere eben jene Aufmerksamkeit, die ihm gebührt. Von Beginn an ist das SUV ein Erfolgsmodell, das sich schnell als eines der bei uns gefragtesten Allradfahrzeuge gemausert hat, und für jeden Anspruch das richtige Gesamtpaket bietet. Dank seines Allrad lässt sich das Fahrzeug auch bei schwierigen Straßenverhältnissen und im leichten Gelände sicher bewegen.

Bietet der BMW X7 gute Fahrleistungen?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der X7 mit einem 3,0-Liter-Motor. Immerhin bis zu 360 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 184 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen BMW. In flinken 10,1 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit manch einem Sportwagen nicht zu scheuen. Dabei wird er bis zu 246 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 200 km/h Spitze. Hinzu kommen mindestens 300 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 2000 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 500 Newtonmeter haben. Der BMW X7 fährt nur mit Benzinmotor vor. Andere Kraftstoffarten sind für das SUV nicht vorgesehen. Beim Basis-Benziner kommt man auf einen akzeptablen Verbrauchtswert von 12,7 Litern auf 100 Kilometer. Entscheidet man sich für ein leistungsstärkeres Benzin-Aggregat, steigt natürlich auch der Verbrauch auf 14,9 Liter pro 100 Kilometer. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 4.

Liefert der BMW X7 genügend Funktionalität im Alltag?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der X7 zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Die beinhaltet von Multifunktionslenkrad, Sitzheizung bis Sprachsteuerung alles, was man in dieser Preisklasse erwartet. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch BMW eben. Für das Gepäck gibt es 465 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 1.550 Liter werden. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,93 Tonnen schweren Münchner durchaus flott. Wenn verfügbar, überträgt der X7 seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. Die Ausstattungsoptionen umfassen aber auch eine Fünf-Stufen-Steptronic-Automatik. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem BMW: Der X7 wird nur mit xDrive-Allrad angeboten. Das ist in diesem Segment auch nicht anders zu erwarten.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des BMW X7?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den BMW X7 als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Möchten Sie jetzt richtig sparen beim BMW X7?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des BMW X7 interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen BMW per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren BMW X7

Der BMW X7 für nur 119.649 €

Wer sich für den BMW X7 interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 119.649 € spart man 16.694 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 136.343 € liegt. Das ist ein Rabatt von 12 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den X7 können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 23.900 €, einer Rate von 951 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist das SUV günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den BMW X7: 124.849 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des BMW X7 können wir für 124.849 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 29.526 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 154.375 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 19 %. Ein Leasing ist für dieses BMW-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer sich dafür interessiert, der kann den X7 für 874 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 24.900 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

BMW X7: Jetzt günstige Rabatte von bis zu 15 % sichern

Dieser BMW X7 ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 119.549 €. Man spart beachtliche 21.682 € zum normalen Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 15 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 900 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 23.900 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

BMW X7: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der BMW X7 wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den X7 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.