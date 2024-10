BMW i8 Roadster: Allrad-Cabrio mit vielen inneren Werten

Im BMW i8 Cabrio kann der Sommer kommen, denn das Dach ist nicht obligatorisch und kann auf Wunsch geöffnet werden. Auf diese Weise nimmt der Fahrspaß im BMW erst richtig Fahrt auf. Eine Motorleistung von bis zu 374 PS und ein edel-extravagantes Design runden das gelungene Konzept des Cabriolets ab. Als Alltagsauto sowie als Sommermobil kann der BMW i8 überzeugen. Drei Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit zwei Türen vom Band lief. Mit seinen zweiTüren, der coupéhaften Dachlinie und seinem kleinen Heckbürzel wirkt der BMW i8 Roadster sportlich und kräftig. Der hohe Aufbau wird durch breite Kotflügel und horizontale Linien gut kaschiert. Zum Öffnen das Dachs muss ein zentraler Knopf heruntergedrückt werden. Damit kann wirklich jeder Sonnenstrahl ausgenutzt werden. Fahrer und Beifahrer sitzen komfortabel und mit viel Seitenhalt. Die Insassen haben im offenen BMW viel Platz. Auch auf unebenen und anspruchsvollen Strecken bleibt der BMW i8 Roadster überraschend verwindungssteif und klapperfrei. Bei geschlossenem Verdeck ist dieses Cabrio übrigens derart gut isoliert, dass es sich wie ein reguläres Auto anfühlt.

Wie kommen die sportlichen Fahrleistungen beim BMW i8 Roadster zustande?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Der i8 startet mit einem Hybrid-Aggregat. Immerhin bis zu 374 PS liefert das Motorenduo aus Elektromotor und Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Und mit 4,6 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Bayer zügig in Fahrt. Und das beim kleinsten Motor den BMW für den i8 zu bieten hat. Schneller kommt man mit dem stärkeren 1,5-Liter-Motor auf Touren und in 4,6 Sekunden auf Tempo 100. Der Antrieb macht ihn maximal 250 km/h schnell. Der Motor bietet 320 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 3700 U/min Der BMW i8 gehört zu jenen Fahrzeugen, mit denen man auch als Benzin-Hybrid sparsam unterwegs sein kann. Durch die Kombination mit einem Elektromotor ist der BMW Hybrid zumindest rein rechnerisch sehr sparsam und verbraucht nur 2,1 Liter Benzin auf 100 Kilometern.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort des BMW i8 Roadster?

Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind: USB-Anschluss, Zentralverriegelung, Klimaautomatik, Sitzheizung, Bluetooth-Schnittstelle, Navigationssystem und Start/Stop-Automatik. Mit 4,69 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist trotz des Hybrid-Akkus unter dem WagenbodenBis zu 880 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,94 Tonnen hat das Modell i8 aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme In Verbindung mit der Sechs-Stufen-Steptronic-Automatik offenbaren sich keine Schwächen. Optional zum Frontantrieb ist der BMW mit xDrive-Allrad zu haben.

Gilt Safety First auch für den BMW i8 Roadster?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den BMW i8 Roadster ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Wo kann man ein günstiges BMW i8 Roadster Angebot anfragen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des BMW i8 Roadster interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen BMW per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Wer sich für den BMW i8 Roadster entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

BMW i8 Roadster: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Einfür den BMW ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer einen Ratenkauf mittelssucht, kann von den günstigen Angeboten aufprofitieren. Ein Cabrio wie der i8 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Der BMW i8 Roadster wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das überarbeitete Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den i8 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.