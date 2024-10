Das BMW 440 Cabrio bringt einen gekonnt vorwärts

Im BMW-Sortiment spielt er die Rolle des Top-Athleten. Für seine Nutzer und Besitzer ist das BMW 440 Cabrio die Quelle einer gehörigen Portion Fahrspaß. Denn das heimische Coupe schaut nicht nur ziemlich schön aus, sondern fährt sich auch außerordentlich gut. Im Jahr 2013 verlässt der BMW erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Das Coupe besitzt zwar ein Sportfahrwerk, doch gelang den Entwicklern ein guter Kompromiss zwischen einer sportlichen Härte und Komfort. Die Sitze sind gut ausgeformt, die Geräuschkulisse gut gedämpft, sodass sich der 440 auf dem Boulevard genauso gut bewegen lässt wie auf kurvigen Landstraßen, wo die Kombination aus Fahrwerk und Leistungsentfaltung Appetit auf immer mehr Kurven macht. Auch der tiefe Schwerpunkt wirkt sich positiv aus. Auf den Boulevards lässt sich der 440 promenieren und zieht durch die Niere in der Frontpartie die Blicke auf sich.

Was sind die technischen Daten des BMW 4er Cabrio?

Ein 3,0-Liter-Sechszylinder treibt den Münchner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Immerhin bis zu 326 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. In flinken 5,2 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Die Spitze liegt mit 250 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Hinzu kommen mindestens 450 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1380 U/min. BMW-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt BMW für den Motor einen kombinierten Verbrauch von bis zu 7,7 Litern an.

Wie komfortabel ist man im BMW 440 Cabrio unterwegs?

Fahrtechnisch kann der Münchner sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen dem BMW 440 Cabrio Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche BMW eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Für das Gepäck gibt es 445 Liter Platz. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,83 Tonnen schweren Münchner durchaus flott. Wenn verfügbar, überträgt der 440 seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. In Verbindung mit der Acht-Stufen-Steptronic-Automatik, die auch verfügbar ist, offenbaren sich keine Schwächen. Die 440-Enthusiasten schwören auf den Heckantrieb, da keine andere Antriebsform den sportiven Charakter des BMW besser unterstützt, wenn man hinterm Steuer eine kurvenreiche Landstraße vor sich hat. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem BMW: Der 440 wird auch mit xDrive-Allrad angeboten.

Nimmt man im BMW 4er Cabrio sicher am Straßenverkehr teil?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim BMW 4er Cabrio sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Möchten Sie sich jetzt Rabatte sichern für das BMW 440 Cabrio?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen BMW bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Preisvergleich: BMW 440 Cabrio günstig finanziert, geleast oder gekauft

Das BMW 440 Cabrio für nur 45.848 €

Wer sich für das BMW 440 Cabrio entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 45.848 € spart man 15.100 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 60.948 € liegt. Das ist ein Rabatt von 25 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den 440 können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 9.100 €, einer Rate von 425 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist das Coupé günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den BMW 440: 62.949 €

Unser zweites Angebot des BMW 440 Cabrio können wir für 62.949 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 10.945 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 73.894 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 15 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den 440 mit 472 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 12.500 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

BMW 4er Cabrio: Bei uns für nur 39.849 € als echtes Schnäppchen zu haben

Dieses BMW 440 Cabrio ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 39.849 €. Man spart beachtliche 300 € zum normalen Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 1 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Günstiger ist das BMW 440 Cabrio nicht zu haben

Das BMW 440 Cabrio wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 440 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.