BMW M4 Coupé: Premium-Coupé mit reichlich inneren Werten

Der Eindruck täuscht nicht. Dieses Coupe zieht im Straßenverkehr mehr Blicke auf sich als andere. Keine Frage: BMW ist mit dem BMW M4 Coupé ein echter Hingucker gelungen, dessen Karosserieform begeistert. Das Coupé ist nicht nur eine Augenweide, sondern bietet auch Ohrenschmaus. Sonor erklingt der Motor aus den beiden Endröhren, bei durchgetretenem Gaspedal geht der Klang in ein dezentes Fauchen über. Keine Frage, so muss ein Sportwagen klingen. Acht Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit zwei Türen vom Band lief. Die Front wird von einem markanten Kühlergrill geprägt. Für einen eigenständigen Charakter der muskulösen Karosserie sorgt die markante Seitenlinie, der man eine elegante Note nicht abschreiben darf. Mit seinem dynamischen Design schlägt das BMW M4 Coupé ein neues Kapitel in der BMW-Formensprache auf: Der Nieren-Kühlergrill soll auch kommende Modelle zieren, die für die Marke typischen Scheinwerfer werden künftig kleiner ausfallen. Sportlich-straff ist das Fahrwerk abgestimmt, die direkte Lenkung arbeitet präzise.

Was sind die technischen Daten des BMW M4 Coupé?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der M4 mit einem 3,0-Liter-Motor. Satte Pluspunkte sammelt der BMW M4 beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 431 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 450 PS zur Verfügung. Beim Benziner erwarten den Fahrer 450 PS. Und mit 4,3 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Bayer zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Basismotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 3,0-Liter-Motor auf Touren und in 4 Sekunden auf Tempo 100. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 250 km/h. Drehmoment wird reichlich geboten: 550 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 1850 U/min. Der Testverbrauch pendelt sich im tendenziell flotten Mischbetrieb auf 8,8 Liter Benzin bzw. 8,8 Liter Benzin ein.

Welche Komfortmerkmale hat das BMW M4 Coupé?

Fahrtechnisch kann der Bayer sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen dem BMW M4 Coupé Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche BMW eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Für das Gepäck gibt es 445 Liter Platz. Das Gewicht von 1,87 Tonnen geht für ein Coupé wie dem BMW M4 vollkommen in Ordnung. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Sieben-Stufen-Steptronic-Automatik ausgeliefert. Die M4-Enthusiasten schwören auf den Heckantrieb, da keine andere Antriebsform den sportiven Charakter des BMW besser unterstützt, wenn man hinterm Steuer eine kurvenreiche Landstraße vor sich hat.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim BMW M4 Coupé aus?

In Puncto Assistenzsysteme kann der BMW M4 Coupé mit Kontrahenten seiner Größe und Preisklasse ohne Weiteres mithalten. Das Premium-Coupé liefert Spurwechselassistent, Spurhalteassistent.. Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den BMW M4 Coupé als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wo kann man den BMW M4 Coupé günstig kaufen?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei auto.de oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Jetzt BMW M4 Coupé Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Das BMW M4 Coupé für nur 61.549 €

Wer sich für das BMW M4 Coupé entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des BMW M4 Coupé für 145.649 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des BMW M4 Coupé können wir für 145.649 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses BMW-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer sich dafür interessiert, der kann das M4 Coupé für 1.529 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 29.100 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Beim BMW M4 Coupé bis zu 6.600 € sparen

Aktuell bieten wir den BMW M4 auch für 91.449 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 6.600 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 98.049 € liegt. Bei 7 % Ersparnis kann man den schicken Münchner zu außerordentlich attraktiven Konditionen sein Eigen nennen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Coupé wie der M4 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 957 € vor und eine Anzahlung von 18.200 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

BMW M4 Coupé: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Das BMW M4 Coupé wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den M4 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.