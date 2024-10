Der Kauf eines BMW Wagen lässt keine Wünsche offen

Als BMW den 330 Gran Turismo vorstellte, konnte nur erahnt werden, welche Erfolgsgeschichte das Modell schreiben würde, als die Baureihe 2013 erstmals die Bühne betrat. Der BMW 330 Gran Turismo: Verfügbar als Limousine. Ein 3,0-Liter-Sechs-Zylinder-Motor setzt 258 PS mittels einer Automatik in tosende Allrad-Traktion um. In 6,2 Sekunden Tempo 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ist nur eines der zahllosen Features, die die Limousine mitbringt. Auf den Straßen und Parkplätzen, in den Tiefgaragen oder vor der Pommesbude – BMW 330 Gran Turismo lässt Menschen zu neugierigen Erdmännchen mutieren. Hier und da naht jemand heran, um die Limousine zu beschnuppern, die optisch eine Show macht, dass es nur so blitzt. Dass gerade BMW mit einem Auto um die Ecke biegt, das so viel cooler ist als die sonst üblichen Platzhirsche, ist eine Nachricht wert. Der BMW kommt dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, das Spaß macht, aber der Familie nicht im Weg steht.

Der Antrieb leistet 258 PS. Momentan gibt es den BMW 330 Gran Turismo mit einem 3,0-Liter-Sechszylinder-Benziner. Bei 250 km/h endet der Vortrieb. Der Sechs-Zylinder leistet mit 3,0 Litern Hubraum und 258 PS und 560 Newtonmetern maximalem Drehmoment. Das reicht für einen Spurt von 0 auf 100 km/h in 6,2 Sekunden. Trotz der Leistungs- und Drehmomentdaten (560 Nm ab 2000/min) bringt der BMW 330 Gran Turismo die Antriebskraft ohne störende Einflüsse auf Lenkung oder Durchdrehen der Räder auf die Straße. Langstrecken werden mit 6,3 Litern Benzin quittiert. Das ist für die Klasse in Ordnung. Der 330 Gran Turismo wiegt 1,83 Tonnen. 4,82 Meter streckt sich der BMW in die Länge.

Ein Garant für Innovation mit bis zu 258 PS: Der BMW 330 Gran Turismo

Bei der serienmäßigen und optionalen Ausstattung müssen sich andere warm anziehen. Da gibt es etwa Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, ein Navigationssystem, eine Servolenkung, eine Sitzheizung, eine Start/Stop-Automatik, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht LED und sogar Xenon-Scheinwerfer. Das Schalten übernimmt die Acht-Gang-Automatik. Und er ist ein Fahrzeug mit Heckantrieb, ein Antriebskonzept, das zusehend zum Auslaufmodell erklärt wird, obwohl einige Auto-Enthusiasten seine Fahreigenschaften nach wie vor zu schätzen wissen. Einige Ausstattungsvarianten verfügen über Allradantrieb.. Helfersysteme wie ABS und ESP halten das Fahrzeug auf Kurs.

