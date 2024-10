Der BMW M6 überzeugt auf ganzer Linie

Als BMW den M6 vorstellte, konnte nur erahnt werden, welche Erfolgsgeschichte das Modell schreiben würde, als die Baureihe 2003 erstmals die Bühne betrat. Auf auto.de finden Sie den BMW M6 in folgenden Varianten: Als Cabrio oder auch als Coupé.

Der BMW M6: Design und Performance in Vollendung. Die technische Basis macht den elegant und geschmackvoll sicher nicht zur Mogelpackung. Eben jenes eigenständiges und makelloses Design, eine individuelle Fahrwerksabstimmung und eigene Konzern-Motoren sorgen dafür, dass der unvergessliche Auftritt gelingt: Der BMW M6 fühlt sich tatsächlich so an, wie man es sich von einem echten Cabrio erhofft.

Mit einem zeitlos-eleganten Styling sowie seiner Power von einem patenten Zehn-Zylinder-Aggregat hat sich der BMW M - Modelle einen Namen gemacht. Er wirkt modern, aber nicht spektakulär. Da entwickelten die Designer beim Gesicht schon mehr Ehrgeiz, im Rückspiegel des Vordermanns eine gute Figur zu machen. Nahezu logisch ist es da, die Harmonie der zarten Wölbungen werden an den Seitenlinien fortgesetzt. An der Performance gibt es dennoch nichts zu tadeln, der Motor dreht saftig hoch, nur bei höheren Touren ist akustisch eine Anstrengung erkennbar. Die Lenkbewegungen werden unmittelbar und zielgenau umgesetzt, mit dem ausgewogenen Fahrwerk gleitet es sich unterhaltsam über gewundene Landstraßen.

Der Antrieb leistet 600 PS. Mit dem 5,0-Liter-Benziner zeigt sich der M6 deutlich mehr als ausgereiftes und erwachsenes Fahrzeug. 305 Stundenkilometern schafft das Cabrio in der Spitze. Der 100er-Sprint ist in 4,8 Sekunden absolviert. Die Maximalleistung steht bei 6100 U/min an, das maximale Drehmoment von 700 Nm sorgt für Drehfreude. Der Verbrauch hält sich mit 15,2 Litern auf 100 km, gemessen nach der neueren WLTP-Rollenprüfstands-Norm. Der BMW M6 bringt 2,08 Tonnen auf die Waage. 300 Liter Ladevermögen ist im Kofferraum vorhanden. Der BMW hat eine Länge von 5,01 Meter.

Der BMW M6 sprintet in 4,8 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

Unsere Kaufempfehlung ist der BMW M6 mit all seinen Extras. Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Xenon-Scheinwerfer. Serienmäßig sind die Motoren mit einer Sieben-Gang-Handschaltung kombiniert. Aber darüber hinaus ist ebenfalls eine geschmeidig schaltende Sieben-Stufen-Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe zu haben. Und er ist ein Fahrzeug mit Heckantrieb, ein Antriebskonzept, das zusehend zum Auslaufmodell erklärt wird, obwohl einige Auto-Enthusiasten seine Fahreigenschaften nach wie vor zu schätzen wissen. Die Assistenzsysteme sorgen dafür, dass sichPassagiere sicher unterwegs sind, zum Beispiel Spurhalteassistent und ein Spurwechselassistent. Standardmäßig gibt es für den M6 ABS, ESP, Seitenairbag und Traktionskontrolle.

Jetzt Angebote für ihr neues Auto den BMW M6 anfordern, vergleichen und zugreifen!

Dann warten Sie nicht länger und fordern mit wenigen Klicks Ihr unverbindliches Angebot an. Auto.de freut sich auf Ihre Anfrage! Wir bieten ihnen neben einem umfangreichen Service auch eine Top-Auswahl günstiger Neu- und Gebrauchtwagen. Lassen Sie sich Ihr Traumauto den BMW M6 nicht entgehen!