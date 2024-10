BMW M6 Coupé: Mit Heckantrieb voran in die Zukunft

Der Eindruck täuscht nicht. Dieses Coupe zieht im Straßenverkehr mehr Blicke auf sich als andere. Keine Frage: BMW ist mit dem BMW M6 Coupé ein echter Hingucker gelungen, dessen Karosserieform begeistert. Das Coupé ist nicht nur eine Augenweide, sondern bietet auch Ohrenschmaus. Sonor erklingt der Motor aus den beiden Endröhren, bei durchgetretenem Gaspedal geht der Klang in ein dezentes Fauchen über. Keine Frage, so muss ein Sportwagen klingen. Der Siegeszug des BMW M6 Coupé beginnt im Jahr 2011. Das Coupe besitzt zwar ein Sportfahrwerk, doch gelang den Entwicklern ein guter Kompromiss zwischen einer sportlichen Härte und Komfort. Die Sitze sind gut ausgeformt, die Geräuschkulisse gut gedämpft, sodass sich der M6 auf dem Boulevard genauso gut bewegen lässt wie auf kurvigen Landstraßen, wo die Kombination aus Fahrwerk und Leistungsentfaltung Appetit auf immer mehr Kurven macht. Auch der tiefe Schwerpunkt wirkt sich positiv aus. Auf den Boulevards lässt sich der M6 promenieren und zieht durch die Niere in der Frontpartie die Blicke auf sich.

Kann das mit Benzin befeuerte BMW M6 Coupé mit Leistung beeindrucken?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der M6 mit einem 4,4-Liter-Motor. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 560 PS an. Das Modell liefert aber bis zu 600 PS in der Topmotorisierung. Der agile und drehfreudige Motor lässt den M6 in 4,1 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 250 km/h. Drehmoment wird reichlich geboten: 680 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 700 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. An Bord ist ein Benziner. Er verbraucht zwischen 9,9 und 9,9 Liter Benzin.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein BMW M6 Coupé?

Die Verarbeitung des BMW M6 Coupé bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des BMW zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 2,08 Tonnen schweren Bayer durchaus flott. Die Motorleistung wird von einer Sieben-Stufen-Steptronic-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. BMW schwört beim M6 auf den Heckantrieb. Andere Antriebsformen gibt es nicht.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim BMW M6 Coupé aus?

Das Coupé bietet zahlreiche, nützliche Fahrerassistenzsysteme für sicheres und gelassenes Fahren. Mit dem Spurwechselassistent und dem Spurhalteassistent ist der M6 gut aufgestellt. Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des BMW M6 Coupé sowie das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Wo kann man den BMW M6 Coupé günstig kaufen?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am BMW und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto zu kaufen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell des BMW M6 Coupé auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Jetzt BMW M6 Coupé Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Das BMW M6 Coupé für nur 50.149 €

Wer sich für das BMW M6 Coupé entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 50.149 € spart man 1.700 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 51.849 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 3 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des BMW M6 Coupé für 52.449 €

Unser zweites Kaufangebot des BMW M6 Coupé können wir für 52.449 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses BMW-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der M6 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

BMW M6 Coupé: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Das BMW M6 Coupé wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den M6 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.