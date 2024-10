Der BMW 3er - Topleistung und einzigartiges Design

Der BMW 3er gehört, neben dem Kombi, zu den gefragtesten Limousinen auf dem deutschen Automarkt und das aus gutem Grund. Die satten Fahrleistungen, die gute Ausstattung (angefangen bei der butterweichen Automatik) und die hochwertige Verarbeitung machen den BMW 3er zu einem gesuchten Fahrzeug auf dem Automobilmarkt.

Die wohl mit gefragteste Fahrzeugklasse ist die der Kombis, zu denen auch der BMW 3er Touring zählt. Der Touring gilt als Allroundtalent und ist enorm vielseitig einsetzbar. Sie sind als Familienauto, Reisemobil oder komfortabler Alleskönner geeignet. Beliebt ist der BMW 3er auch deshalb, weil bei ihnen eine große Palette an Optionen zur Verfügung steht. Sie bestechen mit verschiedensten Motorisierungen, Heckantrieb oder Allrad, und unterschiedlichen Kraftstoffarten.

Der BMW 3er mag als Kombi oder Limousine am gefragesten sein - das Coupé macht eine bella Figura, nach dem sich schon so mancher Hals umgedreht hat. Die Konstrukteure des BMW 3er verfolgten intensiv den Gedanken der Exklusivität, als es um die Frage der äußeren Erscheinung dieses Coupé ging. Der 3er will auf der Straße gesehen werden, was ihm bei seiner unwiderstehlichen, optischen Eleganz mehr als genug gelingt. Der durchzugsstarke Motor (Kunden können sich für einen Benziner oder einen Diesel entschieden) ist eine akustische Wohltat. Er setzt eine Kraft, zu die ihm die 340 PS-Maschine befähigt, ungezügelt auf die Straße, wenn er denn soll. Aber auch beim saften Dahingleiten erweißt sich der 3er als wahrer Gentleman alter Schule. Besonders die Automatik ist in diesem Zusammenhang lobend zu erwähnen.

Der BMW 3er ist als Cabrio verfügbar. Das Cabrio ist der optimale Fahrzeugtyp für Fahrer, die sich nicht einfach nur von A nach B bewegen wollen, sondern dabei einen Hauch von Freiheit spüren möchten. Durch das faltbare Verdeck sind Cabrios gerade an warmen und sonnigen Tagen ein sehr beliebtes Fortbewegungsmittel. Zusätzlich zum spürbaren Fahrtwind, der die Klimaanlage ersetzt, glänzen Cabrios vor allem mit ihrem stylischen Aussehen. Egal ob mit Automatik oder manueller Schaltung, lässiges Cruisen ist mit einem Cabrio wie dem BMW 3er allemal drin. Viele Cabrio-Modelle gelten als Klassiker und erobern auch als Gebrauchtwagen die Herzen vieler Auto-Liebhaber.

Der BMW 3er sprintet in 9,1 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim BMW 3er 75 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 3-Liter-Maschine 340 PS. Somit sind 250 km/h Spitze drin. Auch die verfügbaren alternativen Antriebe wie Hybrid (Elektro/Benzin) oder auch Erdgas (CNG) sind ein weiterer Beweis dafür, wie sehr der Hersteller für innovative Technologie steht. Bei auto.de finden Sie unschlagbar günstige Angebote egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen, oder top-gepflegten Gebrauchten. Nutzen sie die Chance: Sie sind nur noch wenige Klicks von einem attraktiven Kaufangebot zu ihrem gesuchten BMW 3er entfernt.