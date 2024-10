BMW 3er Touring: Mit dem Hybrid kommt man weiter

Bei BMW geht es spannend zu, denn nun rollt der BMW 3er Touring als Teilzeitstromer mit Hybrid-Motor an den Start. Und siehe da, mittels seiner starken Leistung von satten 292 PS schwebt der 1,95 Tonnen Kombi von einem Abenteuer ins Nächste. Seit 2020 ist er erstauf dem Markt. Bei BMW sind die Kombi-Modelle traditionell sehr erfolgreich, und das aus gutem Grund: Schließlich bieten sie auch eine Menge mehr Alltagsnutzen und Fähigkeiten, die auf der Dienstreise oder beim Urlaubstrip mit der Familie sehr gefragt sind. Eines ist klar: Der BMW 3er Touring ist durch und durch ein BMW, nur eben im Kombi-Format. Das gilt auch fürs praktische und gut nutzbare Gepäckabteil, das mit 410 Litern Fassungsvermögen , immerhin stolze 1.500 Liter bei umgeklappter Rückbank, bis zur Spitze des aktuell Gebotenen in diesem Segment reicht.

Ist der BMW 3er Touring so sparsam wie ein Diesel?

Ein Benzin-Hybrid treibt den Bayer an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 88 PS auf 292 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Er sprintet in 8,2 Sekunden von Null auf 100 km/h. Die Spitze liegt mit 225 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 219 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 300 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 5000 U/min Auch im Segment der Kombis (immerhin wiegt der BMW 1,95 Tonnen) verabschiedet man sich langsam von einer Motorenpalette, die ausschließlich aus Verbrennern besteht. Der 3er wird auch als Benzin-Hybrid angeboten. Rein rechnerisch, durch die Unterstützung eines Elektromotors, ergibt das einen Verbrauch von 1,4 Litern auf hundert Kilometern. Nicht umsonst gilt BMW als innovative Automarke, wenn es um Hybrid-Technologie geht.

Offeriert der BMW 3er Touring viele Extras?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Fünftürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Lenkradheizung, Servolenkung, Navigationssystem und Sprachsteuerung serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der BMW 3er ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.500 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,71 Metern. Auf der Straße zeigt sich das hybride Aggregat leistungsorientiert und macht den 1,95 Tonnen schweren Bayer durchaus flott. Die Motorleistung wird von einer Acht-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Die Eindrücke hinterm Steuer des Hecktrieblers bestätigen: Der 3er ist in sehr agiles Fahrzeug – mit starkem Antritt, feinfühliger Lenkung und einem hoch angesiedelten, gut kontrollierbaren Grenzbereich. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem BMW: Der 3er Touring wird auch mit Allrad angeboten. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei Premium-Kombis zunehmend Allrad von den Kunden gefragt ist.

Was gibt es beim BMW 3er Touring Plug-in-Hybrid in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Der BMW 3er Touring Plug-in-Hybrid macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Möchten Sie günstig BMW 3er Touring fahren?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen BMW bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den BMW 3er Touring sichern

Der BMW 3er Touring für nur 32.989 €

Wer sich für den BMW 3er Touring interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Unser zweites Angebot des BMW 3er Touring können wir für 30.649 € anpreisen. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Beim BMW 3er Touring Plug-in-Hybrid bis zu 1.000 € sparen

Dieser BMW 3er Touring ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 29.649 €. Man spart beachtliche 1.000 € zum regulären Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 3 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Wer sparen will, greift jetzt beim BMW 3er Touring Plug-in-Hybrid zu

Der BMW 3er Touring wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das neue Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 3er zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.