BMW 550 Limousine Plug-in-Hybrid: Premium-Limousine mit reichlich inneren Werten

Bei BMW geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine BMW 550 als Hybrid an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von satten 449 PS schwebt die 1,86 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Die Markteinführung war vor elf Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Derzeit sieht man die Premium-Limousine oft auf der Straße. Deutschlands Straßen würden schöner werden, wenn mehr Fahrzeuge vom Rang eines BMW 550 Limousine Plug-in-Hybrid auf ihnen fahren würden. Denn die Ansicht, dass das Konzept der Münchner andere, aktuelle und konkurrierennde Modelle alt aussehen lässt, teilen Viele. In der Praxis punktet er außerdem mit hohem Reisekomfort, umfangreicher Ausstattung und seinen Assistenzsystemen. Die Limousine streckt sich auf 4,91 Meter und entspricht damit den regulären Ausmaßen seiner Fahrzeugklasse. Dank scharfer Linienführung wirkt der Viertürer überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem die derzeit so moderne Coupé-Dachlinie haben die Münchner extrem betont.

Kann der teilelektrische BMW 550 Limousine Plug-in-Hybrid mit Leistung beeindrucken?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Der 550 startet mit einem Hybrid-Aggregat. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 41 PS auf 449 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Er sprintet in 5 Sekunden von Null auf 100 km/h. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 250 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Dabei ist vor allem der Verbrennungsmotor gefragt. Hinzu kommen mindestens 600 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 1750 U/min Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 650 Newtonmeter haben. Zwischen den Motorisierungen mit Benziner und Diesel rangiert der Hybrid-Antrieb, den laut BMW in der Zukunft immer mehr der Käufer in Deutschland in das Zentrum ihrer Kaufentscheidung rücken werden. Der Benzin-Elektro-Zwitter wurde von Grund auf neu entwickelt. Hier übernimmt aber immer noch ein Acht-Zylinder-Benziner die Hauptantriebsarbeit. Flankiert wird er dabei von einem Elektromotor, was sich zu einer Systemleistung von bis zu 449 PS summiert. Wer seinen Gasfuß zügelt und so fährt wie von BMWs Hybrid-System vorgesehen, also viel rollen (segeln) lässt und behutsam mit dem Pedal umgeht, ist häufig im Elektromodus unterwegs.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein BMW 5er Limousine Plug-in-Hybrid?

Die Verarbeitung des BMW 550 Limousine Plug-in-Hybrid bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des BMW zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Mit 4,9 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist trotz des Hybrid-Akkus unter dem Wagenboden mit 520 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.670 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Das Gewicht von 1,86 Tonnen geht für eine Limousine wie dem BMW 550 vollkommen in Ordnung. Die Motorleistung wird von einer Acht-Stufen-Steptronic-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Die 550-Kunden schwören auf den Heckantrieb, da keine andere Antriebsform den sportiven Charakter des BMW besser unterstützt, wenn man hinterm Steuer eine kurvenreiche Landstraße vor sich hat. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem BMW: Der 550 Limousine Plug-in-Hybrid wird auch mit xDrive-Allrad angeboten. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei gehobenen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim BMW 5er Limousine Plug-in-Hybrid aus?

Umso größer trumpft der Münchner dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen.

Der BMW 550 Limousine Plug-in-Hybrid für nur 39.949 €

Unser zweites Kaufangebot des BMW 550 Limousine Plug-in-Hybrid können wir für 31.649 € unterbreiten.

Dieser BMW 550 Limousine Plug-in-Hybrid ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 36.949 €.

BMW 5er Limousine Plug-in-Hybrid: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der positive Eindruck des BMW 550 Limousine Plug-in-Hybrid überwiegt eindeutig. Die Premium-Limousine, die auch auf Langstrecken dauerhaft sehr guten Reisekomfort bietet, begeistert durch spontane Gasannahme, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet der Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein Hüpfen von Tankstelle zu Tankstelle angesagt ist.