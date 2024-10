BMW 328 Gran Turismo Limousine: Mittelklasse-Bayer mit reichlich inneren Werten

Bei BMW geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine BMW 328 Gran Turismo als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von bis zu 245 PS schwebt die 1,83 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Acht Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit fünf Türen vom Band lief. Mit einer Fahrzeuglänge von 4,82 Metern ist der 328 Gran Turismo ein kompakter Vertretert im Limousinen-Segment. Die schöne Karosserie wurde von BMW besonders flach geformt. BMW sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim BMW 328 Gran Turismo Limousine mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: die robust ausgestellten Kotflügel sorgen für sportliches Flair.

Bietet die BMW 328 Gran Turismo Limousine gute Fahrleistungen?

Ein 2,0-Liter-Vierzylinder treibt den Bayer an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Satte Pluspunkte sammelt der BMW 328 Gran Turismo beim Fahren. Schon mit dem 245 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Die 6,2 Sekunden, die der BMW dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem 328 Gran Turismo nur 6,1 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 250 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Hinzu kommen mindestens 270 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1250 U/min zur Verfügung stehen. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 350 Newtonmeter haben. An Bord ist ein Benziner. Er verbraucht zwischen 6,4 und 6,8 Liter Benzin.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein BMW 328 Gran Turismo Limousine?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der 328 Gran Turismo zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Die beinhaltet von Sitzheizung, Servolenkung bis Klimaautomatik alles, was man in dieser Preisklasse erwartet. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch BMW eben. Der BMW hat ein Ladevolumen von 520 Litern. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.600 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,82 Metern. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,83 Tonnen schweren Bayer durchaus flott. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Die Ausstattung erfreut außerdem mit einer Acht-Stufen-Steptronic-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. In einigen Ausstattungsstufen ist der Wagen nur mit Heckantrieb zu haben. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem BMW: Der 328 Gran Turismo wird auch mit xDrive-Allrad angeboten. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei gehobenen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers BMW 328 Gran Turismo Limousine?

Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des BMW 328 Gran Turismo Limousine sowie das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Wo kann man den BMW 328 Gran Turismo Limousine günstig kaufen?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am BMW und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto anzuschaffen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell der BMW 328 Gran Turismo Limousine auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Wer sich für die BMW 328 Gran Turismo Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Jetzt unschlagbar günstig BMW 328 Gran Turismo Limousine fahren!

Einist für dieses BMW-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer einen Ratenkauf mittelsbevorzugt, kann von den günstigen Angeboten aufprofitieren. Eine Limousine wie der 328 Gran Turismo entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Der positive Eindruck der BMW 328 Gran Turismo Limousine überwiegt eindeutig. Die Limousine, die auch auf Langstrecken dauerhaft sehr guten Reisekomfort bietet, begeistert durch spontane Beschleunigung, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet derangemessene Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein Hüpfen von Tankstelle zu Tankstelle angesagt ist.