Der BMW 2er macht klare Ansagen

Der BMW 2er - das Coupé macht eine bella Figura, nach dem sich schon so mancher Hals umgedreht hat. Der BMW 2er ist ein extrem elegant-gefälliger, vor Kraft strotzender Athlet. Seine Fahrleistungen sprechen eine deutliche Sprache. Die souveräne Power verdankt der BMW dem wahlweise verfügbaren Allradantrieb sowie seiner 340-PS-Maschine. Auch die Automatik optimiert den Fahrkomfort zusätzlich. So zaubert das Coupé beim Langstrecken-Cruisen aber auch bei kurvigen Fahrten dem Fahrer ein Lächeln ins Gesicht, wenn er den BMW 2er über den Asphalt bewegt.

Der BMW 2er ist als Cabrio erhältlich. Offen in einem Cabrio zu fahren wie etwa beim BMW 2er gehört zu den besonders schönen Arten der Fortbewegung. Der Fahrkomfort kommt dabei auch nicht zu kurz und besonders neuere Baureihen kommen in Sachen Praktikabilität so manchem Geschlossenen Automobil schon sehr nahe. Dennoch steht der Fahrwind um die Nase immer noch im Vordergrund. Die verfügbaren Motoren, zusammen mit der Automatik, lassen fahrtechnisch keine Wünsche offen. Der BMW 2er gehört als Van zu einer Fahrzeugklasse, die aus vielerlei Gründen zu den gesuchten Kandidaten gehören. Er hebt sich besonders mit ihrem enormen Platzangebot und seinem guten Reisekomfort von der Masse ab. Teilweise Bis zu 7 Insassen finden Platz im BMW 2er und können sicher und komfortabel kurze wie lange Strecken zurücklegen. Ein weiteres Plus beim BMW ist die Möglichkeit eines behindertengerechten Ausbaus. So können Menschen mit Handicap einfach und sicher zu wichtigen Terminen wie beispielsweise Arztbesuchen befördert werden. Auch der Transport von größeren und sperrigen Ladungen ist mit des 2er umsetzbar.

Der BMW 2er sprintet in 13,9 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

Je nach Motorisierung (mit Benziner oder Diesel) sind 95 PS in der Basismotorisierung und 340 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 3-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h. Auch alternative Antriebe wie Hybrid (Elektro/Benzin) stehen mit im Motorenregal des Herstellers. Bei auto.de finden ohne viel Umwege ihren Traumwagen zu Top-Konditionen, egal ob als Neuwagen, oder hochwertigen Gebrauchten oder als Jahres- bzw. Vorführwagen.