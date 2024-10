Der Kauf eines BMW 7er lässt keine Wünsche offen

Der BMW 7er gehört zu den gefragtesten Limousinen auf dem deutschen Automarkt und das aus gutem Grund. Die satten Fahrleistungen, die gute Ausstattung (angefangen bei der butterweichen Automatik) und die hochwertige Verarbeitung machen den BMW 7er zu einem gesuchten Fahrzeug auf dem Automobilmarkt.

Der BMW 7er sprintet in 9,6 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

Das Leistungsspektrum des BMW 7er beginnt mit einem 6-Liter-Motor mit 143 PS beim Einsteigermodell. In der Topmotorisierung erzeugt das 6-Liter-Aggregat mit 544 PS für Power satt unter der Motorhaube, was für eine Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h sorgt. Das der Fahrspaß der Zukunft nicht im Weg stehen muss, erkennt man an den verfügbaren Antrieben wie Hybrid (Elektro/Benzin). Der BMW 7er ist nicht nur als Neuwagen beliebt. Er punktet auch als Jahres- oder Gebrauchtwagen, vor allem durch seine nachgewiesene Wertstabilität. Bei auto.de finden Sie mit nur wenigen Klicks ihren passenden 7er.