Warum es sich lohnt einen BMW M240 zu kaufen

BMW bringt 2013 die neue Generation seines beliebten M240 auf den Markt. Ein überarbeitetes Design und zahlreiche Sicherheitsfunktionen zeigen, wieviel Arbeit in die Neuauflage geflossen ist. Innen und außen haben sich die Designer sichtbar Mühe gegeben, dem Cabrio ein frisches Auftreten zu verleihen. Der BMW M240: Verfügbar als Cabrio oder wahlweise als Coupé.

Gleiten und genießen ist angesagt, den Blick über die extralange Motorhaube des BMW streicheln lasse, mit den Augen die Armaturen blinken lassen und sich an den Instrumenten erfreuen. Was ist dagegen ein gelungener Ampelstart oder ein Parforceritt über eine Bergstrecke? Der BMW M240 Cabrio ist ein Meister der Gelassenheit, der nicht so sehr zum Kurvenfressen taugt, sondern die schnelle Reise bevorzugt.

Der BMW M240 verkörpert ein Coupé neuen Zuschnitts – mit dynamischer Linienführung, konsequent moderner Antriebstechnik. Alles in allem ein sportliches Fahrerlebnis.

Der Fahreindruck mit seinen 340 PS ist von Dynamik geprägt, ohne aber giftig-aggressiv zu wirken. Momentan gibt es den BMW M240 mit einem 3,0-Liter-Sechszylinder-Benziner. 250 Stundenkilometern sind maximal drin. Es vergehen immerhin zwischen null und 100 km/h gerade 4,7 Sekunden. Nicht nur durch die 500 Newtonmeter Drehmoment steht M - Modelle gut da, sondern auch beim Sound. Der BMW kann gemütlich schnurren, aber auch richtig fauchen, bei den Insassen kommt eine authentische Geräuschkulisse für den spurtstarken Auftritt an. Der reale Verbrauch bleibt mit 7,1 Liter je 100 Kilometer moderat. Der M240 wiegt 1,77 Tonnen. Die Alltagstauglichkeit bleibt gewährleistet bei einem 280 Liter fassenden Gepäckabteil.

Der BMW M240 sprintet in 4,7 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

Typisch für den BMW M240 ist die Ausstattung. Die seit 2013 erhältlichen Modelle glänzen mit Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer und Xenon-Scheinwerfer. Unser Favorit ist dennoch die klassische Handschaltung, die sich leichtgängig und exakt bedienen lässt. Für die Kraftübertragung ist eine geschmeidig schaltende Acht-Gang-Automatik verantwortlich. Und er ist ein Fahrzeug mit Heckantrieb, ein Antriebskonzept, das zusehend zum Auslaufmodell erklärt wird, obwohl einige Auto-Enthusiasten seine Fahreigenschaften nach wie vor zu schätzen wissen. Besonders punktet hier der M240 mit sein Allrad. Der Fahrer des BMW M240 erhält Unterstützung durch Sicherheitsfeatures wie ABS und ESP.

