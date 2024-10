Der BMW M135 überzeugt auf ganzer Linie

Bereits das Design des BMW M135 betont seine Klasse. Die Frontpartie wird durch den klassischen Kühlergrill und die markanten Scheinwerfer hervorgehoben. Auf auto.de finden Sie den BMW M135 in folgenden Varianten: Als Limousine. Insgesamt fährt der BMW M135 sich damit etwas sportlicher als manche Konkurrenzmodelle mit Selbstzünder. Die normale Fahrwerkseinstellung hingegen ist sehr komfortabel und lässt kaum Bodenwellen zum Fahrer durchdringen.

Der Antrieb leistet 340 PS. Unserer Geheimtipp ist der BMW M135 mit seinem 3,0-Liter-Motor. An Durchzugskraft mangelt es nicht, 250 Stundenkilometern liegen bei der Höchstgeschwindigkeit an. Vor allem ein munterer Zwischenspurt, etwa beim Überholen auf der Landstraße, bewältigt der kräftige BMW M135 mit Bravour. Der Motor leistet im Idealfall einen Spurt von 0 auf 100 km/h in nur 5,1 Sekunden; Mit Allradantrieb ist es nochmals eine Zehntelsekunde weniger. Nicht nur durch die 500 Newtonmeter Drehmoment steht M - Modelle gut da, sondern auch beim Sound. Der BMW kann gemütlich schnurren, aber auch richtig fauchen, bei den Insassen kommt eine authentische Geräuschkulisse für den spurtstarken Auftritt an. Das Triebwerk überzeugt mit seiner bulligen Durchzugskraft und auch bei schneller Fahrweise mit einem moderaten Verbrauch von 7,8 Litern. Der M135 wiegt 1,98 Tonnen. Das Gepäckraumvolumen liegt bei 360 Liter, 1200 Liter mit umgeklappter Rückbank, bei einer Fahrzeuglänge von 4,34 Meter, entspricht er dem Gardemaß seiner Fahrzeugklasse.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Der BMW M135

Typisch für den BMW M135 ist die Ausstattung. Die seit 2011 erhältlichen Modelle glänzen mit Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer und Xenon-Scheinwerfer. Das Schalten erfolgt über die Sechs-Gang-Handschaltung. Ein Sahnestück im M135 ist die Acht-Gang-Automatik. Und er ist ein Fahrzeug mit Heckantrieb, ein Antriebskonzept, das zusehend zum Auslaufmodell erklärt wird, obwohl einige Auto-Enthusiasten seine Fahreigenschaften nach wie vor zu schätzen wissen. Die Antriebsgrundlage für das Fahren auf unasphaltierten Terrain ist beim BMW ein ein Allradsystem. Es kann die jeweils benötigte Antriebskraft stufenlos an jedes einzelne Rad übertragen. Er kommt bereits in der Basisversion mit dem umfangreichen Sicherheitspaket zu den Kunden. Dazu zählt das ABS und ESP.

Noch auf der Suche nach Ihrem BMW M135 Traumwagen?

