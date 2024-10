Die Skoda Octavia Limousine bringt einen gekonnt vorwärts

Bei Skoda geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Skoda Octavia als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von satten 180 PS schwebt die 1,73 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Die Markteinführung war vor vierundzwanzig Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Derzeit sieht man sie oft auf der Straße. Deutschlands Straßen würden schöner werden, wenn mehr Fahrzeuge vom Rang einer Skoda Octavia Limousine auf ihnen fahren würden. Denn die Ansicht, dass das Konzept der Volkswagen-Tochter andere, aktuelle und konkurrierennde Modelle alt aussehen lässt, teilen Viele. In der Praxis punktet er außerdem mit hohem Reisekomfort, umfangreicher Ausstattung und seinen Assistenzsystemen. Die Limousine streckt sich auf 4,51 Meter und entspricht damit den regulären Ausmaßen seiner Fahrzeugklasse. Dank scharfer Linienführung wirkt der Fünftürer überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem die derzeit so moderne Coupé-Dachlinie haben die Volkswagen-Tochter extrem betont. Vorn steht der Kühlergrill aufrecht, ebenfalls ein Merkmal, das ihn als äußerst zeitgemäß auszeichnet.

Was sind die technischen Daten der Skoda Octavia Limousine?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Octavia mit einem 1,4-Liter-Motor. Immerhin bis zu 180 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 68 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Skoda. Die 15,3 Sekunden, die dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Octavia nur 7,9 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Der Antrieb macht ihn maximal 235 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 126 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 310 Newtonmeter haben. Den Normwert von maximal 9,6 Litern Benzin überschreitet er auf 100 Kilometern praktisch kaum – auch wenn man etwas flotter unterwegs ist. Es bleibt also offenbar auch beim neuen Messverfahren dabei, dass Vierzylinder per se besser abschneiden, obwohl sie in der Praxis durch die höheren Drehzahlen ihren Vorteil geringfügig verspielen.

Welche Komfortmerkmale hat die Skoda Octavia Limousine?

Limousinen-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Fünftürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Bluetooth-Schnittstelle, Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik, Sprachsteuerung und Sitzheizung serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der Skoda Octavia ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Mit 4,51 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,73 Tonnen schweren Volkswagen-Tochter durchaus flott. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. In Kombination mit dem optionalen und engagierten DSG-Automatik-Getriebe harmonieren Motor und Fahrwerk perfekt. Serienmäßig wird er mit Frontantrieb angeboten. Optional zum Frontantrieb ist der Volkswagen-Tochter außerdem mit 4x4-Allrad erhältlich.

Was gibt es beim Skoda Octavia Limousine in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Skoda Octavia Limousine sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Wo gibt es hohe Rabatte für die Skoda Octavia Limousine?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing der Skoda Octavia Limousine interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Skoda per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihre Skoda Octavia Limousine

Die Skoda Octavia Limousine für nur 16.848 €

Unser erstes Angebot der Skoda Octavia Limousine hat einen Kaufpreis von 16.848 €. Sie sparen 700 € bei einem Listenpreis von 17.548 €. Das sind satte 4 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Alternativangebot der Skoda Octavia Limousine für 23.389 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Skoda Octavia auch für 23.389 € anbieten, statt bisher für 24.289 €. Der Preisnachlass von 900 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Octavia kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Skoda Octavia zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Beim Skoda Octavia Limousine bis zu 4.498 € sparen

Aktuell bieten wir den Skoda Octavia auch für 32.889 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 4.498 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 37.387 € liegt. Bei 12 % Ersparnis kann man mit dem Skoda ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Eine Limousine wie der Octavia entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 304 € vor und eine Anzahlung von 6.500 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Skoda Octavia Limousine: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Die Skoda Octavia Limousine wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Octavia zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.