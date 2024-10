Ford Mondeo Turnier Hybrid: Power für den schicken Kölner

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Ford Mondeo Turnier Hybrid viel Komfort zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Die Baureihe wird seit 2000 gebaut. Mit einer Fahrzeuglänge von 4,73 Metern ist der Mondeo ein kompakter Vertretert im Segment der Limousinen. Die schöne Karosserie ist besonders niedrig gebaut. Ford sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim Ford Mondeo Turnier Hybrid mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: das Ford-typische Heck sorgt für sportliches Flair.

Bietet der Ford Mondeo Turnier Hybrid gute Fahrleistungen?

Ein 3,0-Liter-Sechszylinder treibt den Kölner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,8 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Das Modell bietet bis zu 226 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Ford Mondeo immerhin schon mit 90 PS an den Start. Und mit 13,2 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Kölner zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Einsteigermotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 3,0-Liter-Motor auf Touren und in 7,6 Sekunden auf Tempo 100. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 180 km/h. Dabei ist vor allem der Verbrennungsmotor gefragt. Hinzu kommen mindestens 165 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1800 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 360 Newtonmeter haben. Zwischen den Motorisierungen mit Benziner und Diesel rangiert der Hybrid-Antrieb, den laut Ford in der Zukunft immer mehr der Käufer in Deutschland in das Zentrum ihrer Kaufentscheidung rücken werden. Der Benzin-Elektro-Zwitter wurde von Grund auf neu entwickelt. Hier übernimmt aber immer noch ein Sechs-Zylinder-Benziner die Hauptantriebsarbeit. Flankiert wird er dabei von einem Elektromotor, was sich zu einer Systemleistung von bis zu 226 PS summiert. Wer seinen Gasfuß zügelt und so fährt wie von Fords Hybrid-System vorgesehen, also viel rollen (segeln) lässt und behutsam mit dem Pedal umgeht, ist häufig im Elektromodus unterwegs.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort des Ford Mondeo Turnier Hybrid?

Serienmäßig mit an Bord sind eine Servolenkung, eine Sitzheizung, ein Navigationssystem, eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung, eine Bluetooth-Schnittstelle sowie eine Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik. Der Ford hat ein Ladevolumen von 500 Litern. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.370 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,73 Metern. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,81 Tonnen hat das Modell Mondeo aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. Die Ausstattung erfreut außerdem mit einer Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Die Kraft des Mondeo Turnier Hybrid wirdnur über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben.

Nimmt man im Ford Mondeo Turnier Hybrid sicher am Straßenverkehr teil?

Umso größer trumpft der Kölner dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Ford Mondeo Turnier Hybrid mit ein.

Möchten Sie jetzt richtig sparen beim Ford Mondeo Turnier Hybrid?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Ford Mondeo Turnier Hybrid interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Ford per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Ford Mondeo Turnier Hybrid

Der Ford Mondeo Turnier Hybrid für nur 22.489 €

Wer sich für den Ford Mondeo Turnier Hybrid interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 22.489 € spart man 500 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 22.989 € liegt. Das ist ein Rabatt von 2 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Ford Mondeo: 25.979 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Ford Mondeo auch für 25.979 € anbieten, statt bisher für 26.979 €. Der Preisnachlass von 1.000 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Mondeo kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Ford Mondeo zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Ford Mondeo Turnier Hybrid: Bei uns für nur 26.249 € als echtes Schnäppchen zu haben

Dieser Ford Mondeo Turnier Hybrid ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 26.249 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Ford Mondeo Turnier Hybrid

Der Ford Mondeo Turnier Hybrid wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Mondeo zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.