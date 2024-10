Abarth 595C

Das Abarth 595 Cabrio bringt einen gekonnt vorwärts

Bei Abarth wird es spannend, denn jetzt geht das Cabrio Abarth 595 Cabrio als Benziner an den Start. Und siehe da, dank seiner starken Leistung von bis zu 146 PS schwebt Das italienische Cabrio sportlich-ambitioniert wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Seit 2010 ist er nun schon auf dem Markt. Mit seinen zweiTüren, der coupéhaften Dachlinie und seinem kleinen Heckbürzel wirkt das Abarth 595 Cabrio sportlich und kräftig. Der hohe Aufbau wird durch breite Kotflügel und horizontale Linien gut kaschiert. Zum Öffnen das Dachs muss ein zentraler Knopf heruntergedrückt werden. Damit kann wirklich jeder Sonnenstrahl ausgenutzt werden. Fahrer und Beifahrer sitzen komfortabel und mit viel Seitenhalt. Die Insassen haben im offenen Abarth viel Platz. Auch auf unebenen und anspruchsvollen Strecken bleibt das Abarth 595 Cabrio überraschend verwindungssteif und klapperfrei. Bei geschlossenem Verdeck ist dieses Cabrio übrigens derart gut isoliert, dass es sich wie ein reguläres Auto anfühlt.

Wie kommen die sportlichen Fahrleistungen bei dem Abarth 595 Cabrio zustande?

Der 1,4-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Immerhin bis zu 146 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Die 8 Sekunden, die der Abarth dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind klassentypisch, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem 595 nur 7,8 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 210 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Drehmoment wird reichlich geboten: 206 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 3000 U/min. Wer hier nicht ständig aus dem Vollen schöpft, der darf im Alltag durchaus mit einem Verbrauch von 6 bis zu 5,8 Litern Benzin rechnen.

Welche Ausstattung besitzt das Abarth 595 Cabrio?

Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind: Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik und Servolenkung. Für das Gepäck gibt es 185 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 520 Liter werden. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,89 Tonnen hat das Modell 595 aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Wenn verfügbar, überträgt der 595 seine Kraft über ein Fünf-Gang-Getriebe auf die Straße. Optional gibt es neben der Handschaltung eine Automatik. Standardmäßig wird der Abarth 595 nur mit Frontantrieb angeboten.

Wie gut ist die Fahrsicherheit des Abarth 595 Cabrio?

ESP und ABS tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Abarth 595 Cabrio beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Abarth 595 Cabrio ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Abarth 595 Cabrio wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Möchten Sie jetzt richtig sparen beim Abarth 595 Cabrio?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Abarth und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch deshalb, weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote machen können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto anzuschaffen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell des Abarth 595 Cabrio auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Jetzt Abarth 595 Cabrio Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Das Abarth 595 Cabrio für nur 23.189 €

Unser erstes Angebot des Abarth 595 Cabrio hat einen Kaufpreis von 23.189 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Abarth 595 Cabrio: Günstige Alternativen mit 800 € Ersparnis

Unser zweites Angebot des Abarth 595 Cabrio können wir für 18.049 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 800 € zum Marktpreis von 18.849 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 4 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Abarth 595 Cabrio: Jetzt günstige Rabatte von bis zu 13 % sichern

Dieses Abarth 595 Cabrio ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 31.249 €. Man spart beachtliche 4.702 € zum normalen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 13 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 232 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 6.200 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Abarth 595 Cabrio

Das Abarth 595 Cabrio wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 595 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.