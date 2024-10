Abarth 124 Spider Cabrio: Reiner Spaßmacher

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet das Abarth 124 Spider Cabrio* viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt bei dem *Cabrio das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der 124 Spider ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der Abarth durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Fünf Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit zwei Türen vom Band lief. Mit seinen zweiTüren, der coupéhaften Dachlinie und seinem kleinen Heckbürzel wirkt das Abarth 124 Spider Cabrio sportlich und kräftig. Der hohe Aufbau wird durch breite Kotflügel und horizontale Linien gut kaschiert. Zum Öffnen das Dachs muss ein zentraler Knopf heruntergedrückt werden. Damit kann wirklich jeder Sonnenstrahl ausgenutzt werden. Fahrer und Beifahrer sitzen komfortabel und mit viel Seitenhalt. Die Insassen haben im offenen Abarth viel Platz. Auch auf unebenen und anspruchsvollen Strecken bleibt das Abarth 124 Spider Cabrio überraschend verwindungssteif und klapperfrei. Bei geschlossenem Verdeck ist dieses Cabrio übrigens derart gut isoliert, dass es sich wie ein reguläres Auto anfühlt.

Wieviel Technik bietet das Abarth 124 Spider Cabrio?

Der 1,4-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei. Immerhin bis zu 170 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 6,9 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Der Antrieb macht ihn maximal 232 km/h schnell. Der Motor bietet 250 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 2500 U/min Der Benziner zeigt sich sehr souverän. Er erlaubt sowohl das kommode Dahingleiten auf der Autobahn als auch den Sprint zum Überholen auf der Landstraße. Die Geräuschentwicklung im Innenraum blieb auch bei größeren Geschwindigkeiten im angenehmen Rahmen. So verhält sich auch der Verbrauch. Beim Einstiegsbenziner liegt er bei 6,4 Litern. Wer mehr Power will, der muss 6,6 Liter auf 100 Kilometern in Kauf nehmen.

Welche Ausstattung besitzt das Abarth 124 Spider Cabrio?

Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind: Sitzheizung, Klimaanlage beziehungsweise, Servolenkung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Navigationssystem. Der Abarth hat ein Ladevolumen von 140 Litern. Das Gewicht von 1,74 Tonnen geht für ein Cabrio wie dem Abarth 124 Spider vollkommen in Ordnung. Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Abarth vor allem als Cabrio aus. In Verbindung mit der Sechs-Stufen-Automatik, die auch verfügbar ist, offenbaren sich keine Schwächen. Die Eindrücke hinterm Steuer des Hecktrieblers bestätigen: Der 124 Spider ist in sehr agiles Fahrzeug – mit starkem Antritt, feinfühliger Lenkung und einem hoch angesiedelten, gut kontrollierbaren Grenzbereich.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Abarth 124 Spider Cabrio?

Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des Abarth 124 Spider Cabrio sowie das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Das Abarth 124 Spider Cabrio wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das aktuelle Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 124 Spider zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.