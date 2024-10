Der Toyota C-HR - Topleistung und einzigartiges Design

Bereits das Design des Toyota C-HR betont seine Klasse. Die Frontpartie wird durch den klassischen Kühlergrill und die markanten Scheinwerfer hervorgehoben. Der Toyota C-HR: Verfügbar als SUV.

Mit dem Toyota C-HR hat der Hersteller einen Volltreffer gelandet. Der Offroader ist seit seinem Start im Jahr 2016 eine feste Größe bei dem SUVs. Vom Gefühl her zählt Toyota der C-HR natürlich nicht zu den ganz wilden Vertretern seiner Zunft, aber man kann mit der gebotenen Leistung und der bestens schallgedämpften Arbeit des Motors sehr gut leben.

Beim Toyota C-HR mit 122 PS reißt der Riemen sofort an. Momentan gibt es den Toyota C-HR mit einem 1,8-Liter-Vierzylinder-Benziner. 190 Stundenkilometern sind maximal drin. Die Fahrleistungen lesen sich auf den ersten Blick gut: In 11,4 Sekunden ist der Toyota C-HR auf Tempo 100. Nicht nur durch die 185 Newtonmeter Drehmoment steht der C-HR gut da, sondern auch beim Sound. Der Toyota kann gemütlich schnurren, aber auch richtig fauchen, bei den Insassen kommt eine authentische Geräuschkulisse für den spurtstarken Auftritt an. Als Verbrauch verspricht Toyota einen Wert von 6,3 Litern. Der Toyota C-HR bringt 1,8 Tonnen auf die Waage. 377 Liter Ladevermögen ist im Kofferraum vorhanden. Der Toyota hat eine Länge von 4,36 Meter.

Der Toyota C-HR versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

In Sachen Ausstattung lässt der Toyota C-HR keine Wünsche offen. So sind Sitzheizung zusammen mit 2-Zonen-Klimaautomatik selbstverständlich serienmäßig an Bord. Sie können sich für die manuelle Sechsgang-Handschaltung entscheiden. Die Automatik arbeitet ohne zum Nachteil ins Gewicht zu fallen, ganz im Gegenteil: Sie schaltet schnell, sauber und präzise. Besonders punktet hier der C-HR mit sein Allrad. Er schickt akustisch sehr dezent seine gewaltigen 185 Newtonmeter Drehmoment an den Frontantrieb. Zu dieser Gelassenheit kommt noch die Gewissheit, dass auch beim Toyota C-HR alle Assistenten an Bord sind, die in seiner Klasse üblich sind. ABS ist im Ausstattungsumpfang mit enthalten.

Sie sind nicht mehr weit von Ihrem Toyota C-HR entfernt!

Greifen Sie zu. Ihr neuer Toyota C-HR steht für Sie bereit. Bei auto.de erhalten Sie die besten Konditionen und Service. Wir liefern ihnen das Fahrzeug, wenn gewünscht, direkt zu Ihnen nach Hause.