Toyota Camry Limousine: Power für den schicken Japaner

Bei Toyota geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Toyota Camry als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von satten 186 PS schwebt die 1,8 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Die Markteinführung war vor neunzehn Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Ohne Frage: Es ist reichlich Leistung an Bord, die der Motor der Toyota Camry Limousine mitbringt. Auf Straßen und Parkplätzen, in Tiefgaragen oder vor dem schicken Restaurant lässt die attraktive Limousine die Passanten zu neugierigen Erdmännchen mutieren, die interessiert ihre Köpfe nach dem schicken Japaner umdrehen. Hier und da naht jemand heran, um den Camry genauer in Augenschein zu nehmen. Dass gerade Toyota mit einem Fahrzeug um die Ecke biegt, das so viel beindruckender ist als die sonst üblichen Platzhirsche in diesem Segment, ist eine Nachricht wert. Der Wagen kommt genau dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, der Spaß macht, aber auch der Familie genügned Platz und Stauraum bietet.

Was sind die technischen Daten der Toyota Camry Limousine?

Ein robuster Motor treibt den Japaner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 2,4 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Das Modell bietet bis zu 186 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Toyota Camry immerhin schon mit 152 PS an den Start. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 9,4 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Mit 225 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Japaner aber immerhin schon 210 km/h. Der Motor hat 218 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 3800 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf kräftige 273 Newtonmeter Drehmoment an. Dieser Antrieb ist ein Alleskönner: Quicklebendig, wenn es flott vorwärts gehen soll, und elastisch genug, um mit niedrigen Drehzahlen im zähen Stadtverkehr mitzuschwimmen. Dabei bleibt der Benziner immer genügsam. Bei einer gemischten Fahrt mit einer Stadtdurchquerung und rund 100 Kilometern Autobahnfahrt waren es 9,7 Liter.

Wie komfortabel ist man im Toyota Camry Limousine unterwegs?

Die Toyota Camry Limousine ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Mit 4,82 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist. Das Gewicht von 1,8 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Toyota Camry vollkommen in Ordnung. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Fünfgang-Handschaltung. Die Ausstattungsoptionen umfassen aber auch eine Vier-Stufen-Automatik. Die Kraft der Camry Limousine wirdnur über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Toyota Camry Limousine?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Toyota Camry Limousine macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wo kann man den Toyota Camry Limousine günstig kaufen?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Toyota Camry Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Wer sich für die Toyota Camry Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Die Toyota Camry Limousine wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Camry zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.