Toyota Auris Limousine: Limousine mit reichlich inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet die Toyota Auris Limousine viel Reisekomfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Die Baureihe wird seit 2006 gebaut. Mit einer Fahrzeuglänge von 4,25 Metern ist der Auris ein kompakter Vertretert im Limousinen-Segment. Die schöne Karosserie erscheint außergewöhnlich flach. Toyota sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim Toyota Auris Limousine mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: die robust ausgestellten Kotflügel sorgen für sportliches Flair.

Bietet die Toyota Auris Limousine gute Fahrleistungen?

Der 2,2-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,3-Liter-Vierzylinder. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 90 PS an. Das Modell liefert aber bis zu 177 PS in der Topmotorisierung. Und mit 13,9 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Japaner zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Basismotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 2,2-Liter-Motor auf Touren und in 8,1 Sekunden auf Tempo 100. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 210 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Hinzu kommen mindestens 128 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1800 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 1660 Newtonmeter haben. Und der Verbrauch? Ungläubig muss man sich die Augen reiben, als der Bordcomputer 7,1 Liter Benzin pro 100 Kilometer anzeigt.

Welche Komfortmerkmale hat die Toyota Auris Limousine?

Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind: Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik, Start/Stop-Automatik, Multifunktionslenkrad, Bluetooth-Schnittstelle, USB-Anschluss und Navigationssystem. Mit 4,22 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,76 Tonnen schweren Japaner durchaus flott. Der Motor arbeitet mit einer Sechsgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. Die Ausstattungsoptionen umfassen aber auch eine Fünf-Stufen-Automatik. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb der Auris Limousine aus.

Was gibt es beim Toyota Auris Limousine in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des Toyota Auris Limousine sowie das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Wie einfach kann man eine Toyota Auris Limousine im Internet kaufen?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Toyota Auris Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Jetzt Toyota Auris Limousine Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Die Toyota Auris Limousine für nur 15.849 €

Unser erstes Angebot der Toyota Auris Limousine hat einen Kaufpreis von 15.849 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Unser zweites Angebot zum Kauf der Toyota Auris Limousine können wir für 17.749 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses Toyota-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Derzeit bieten wir den Toyota Auris auch für 15.749 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Eine Limousine wie der Auris entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Wer sparen will, greift jetzt beim Toyota Auris Limousine zu

Als flotte Fahrmaschine kann der Toyota im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls gut sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.