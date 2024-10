Der Toyota Proace City Verso bringt einen gekonnt vorwärts

Bei Toyota geht es spannend zu, denn jetzt geht der Transporter Toyota Proace als Benziner an den Start. Und siehe da, dank seiner starken Leistung von satten 163 PS schwebt der 1,9 Tonnen Transporter kompetent von einem Abenteuer ins Nächste. Die Markteinführung war vor acht Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Das ein Transporter wie der Toyota Proace nicht darauf getrimmt ist, den ersten Preis bei einem Design-Wettbewerb zu gewinnen, dürfte jedem klar sein. Das ist auch nicht seine Aufgabe, schon gar nicht der Grund, warum sich Gewerbetreibende und Handwerker einen Toyota Proace zulegen. An allererster Stelle ist die Praktikabiliät und der Stauraum, der mit vielen innovativen Extras ein zusätzliches Plus bietet. Genau das schätzen Fahrer am Toyota Proace City Verso, denn er ist nicht nur zum Fahren, sondern auch zum kräftigen Beladen da.

Wieviel Leistung hat der Toyota Proace City Verso?

Ein 2,0-Liter-Vierzylinder treibt den Japaner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,6 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Immerhin bis zu 163 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 90 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Toyota. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 145 km/h. Der Motor leistet 180 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1500 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf kräftige 340 Newtonmeter Drehmoment an. Wer hier nicht ständig aus dem Vollen schöpft, der darf im Alltag durchaus mit einem VerbrauchLitern Benzin rechnen.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort des Toyota Proace City Verso?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der Proace zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Toyota eben. Mit 4,81 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 3600 Litern üppig bemessen. Bis zu 7.000 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,9 Tonnen hat das Modell Proace aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Der Motor arbeitet mit einer Sechsgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. Wer jedoch nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Sechs-Stufen-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance des Japaners liefert. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des Proace City Verso aus.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim Toyota Proace City Verso?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Toyota Proace City Verso als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wo kann man den Toyota Proace City Verso günstig kaufen?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei uns oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Preisvergleich: Toyota Proace City Verso günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Toyota Proace City Verso für nur 32.849 €

Wer sich für den Toyota Proace City Verso entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 32.849 € spart man 8.961 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 41.810 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 21 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Proace können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 6.500 €, einer Rate von 311 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist der Transporter günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des Toyota Proace City Verso für 32.849 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Toyota Proace auch für 32.849 € anbieten, statt bisher für 39.889 €. Der Preisnachlass von 7.040 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Proace kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 6.500 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 325 €. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Toyota Proace zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Dieser Toyota Proace City Verso ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 25.249 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Toyota Proace City Verso

Der Toyota Proace City Verso wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Proace zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.