Die große Ladefläche des Toyota Proace erfreut Besitzer mit ihrer großen Vielseitigkeit und vielen Einsatzmöglichkeiten. Als Paket- und Handwerkerauto oder Reisemobil kann der Van gleichermaßen Punkten, und zwar mit 177 PS Leistung, einem Fahrzeugegewicht von 1,92 Tonnen und ausgereiften Lastentier-Qualitäten dank robust-solider Verarbeitung von In- und Exterieur. Ein Van wie der Toyota Proace Verso ist die automobile Antwort auf das legendäre Schweizer Offiziersmesser. Diese Raumwunder bewähren sich sowohl im Handwerk als auch bei Familien oder Hobbysportlern und bei der Lösung von größeren Transportaufgaben. Nachdem die Gattung der klassischen Familien-Vans zunehmend von den sportlichen Nutzfahrzeugen SUV verdrängt wird, fährt jetzt auch wieder der Toyota Proace Verso in die Lücke. Die Markteinführung war vor fünf Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Jüngster Zugang im Van-Segment bietet der Toyota Proace Verso, dessen aktuelle Modellgeneration auf einer-innovativen Plattform aufbaut, was ein vollkommen neues Fahrgefühl entstehen lässt. Zusammen mit dem gelungenen Design, entsteht erst gar nicht der Eindruck, dass der Proace als aufgehübschter Lieferwagen vorfährt. Der neue Toyota Proace Verso profitiert von seinem intelligenten Raumkonzept . Die auf 5,31 Meter gewachsene Fahrzeuglänge schafft zusätzlichen Raum, sodass nun auch alle Insassen in dem luftigen Innenraum genug Platz finden. Dabei verkleinert sich allerdings geringfügig der Kofferraum, bietet aber noch 603 Liter Stauvolumen. Die zahlreichen Ausstattungsfeatures verbreiten einen gewissen Luxus, der in dieser Klasse nicht unbedingt üblich ist. Die Sitze für Fahrer und Passagiere bieten einen guten Seitenhalt. Dämpfung und Federung lassen einen soliden Eindruck entstehen. Der Proace ist schließlich als alltagstaugliches Nutzfahrzeug konzipiert worden, mit hohen praktischen Werten. Auch ein modernes Lastentier wie der Toyota Proace Verso muss sich den Anforderungen der Zeit anpassen. Die Ingenieure von Toyota lassen sich auch immer wieder neue Ideen einfallen, um den Stauraum noch effektiver nutzen zu können. Auch beim Design hat sich einiges getan. Toyota Proace Verso oder häßliches Entlein? Das geht schon länger nicht mehr mit dem multifunktionalen Transporter zusammen. Der Proace nutzt alle Möglickeiten aus, um eine überzeugende Symbiose aus hohem Nutzwert und schickem Kleid abzuliefern.

Was sind die technischen Daten des Toyota Proace Verso?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,6-Liter-Vierzylinder. Je nach Motorisierung leisten die verfügbaren Motoren 116 PS beziehungsweise bis zu 177 PS. Der agile und drehfreudige Motor lässt den Proace in 10,1 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Der Antrieb macht ihn maximal 170 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 300 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 400 Newtonmeter haben. Die guten Fahrleistungen korrespondieren dabei keineswegs mit einem hohen Benzin-Verbrauch.

Liefert der Toyota Proace Verso genügend Funktionalität im Alltag?

Fahrtechnisch kann der Japaner sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen dem Toyota Proace Verso Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche Toyota eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Mit 4,61 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 603 Litern üppig bemessen. Bis zu 2.381 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Das Gewicht von 1,92 Tonnen geht für einen Transporter bzw. einen Van wie dem Toyota Proace vollkommen in Ordnung. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. In Verbindung mit der Sechs-Stufen-Automatik, die auch verfügbar ist, offenbaren sich keine Schwächen. Standardmäßig wird der Toyota Proace nur mit Frontantrieb angeboten.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Toyota Proace Verso?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Toyota Proace Verso sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Toyota Proace Verso?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Toyota bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Toyota Proace Verso sichern

Der Toyota Proace Verso für nur 48.248 €

Wer sich für den Toyota Proace Verso entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 48.248 € spart man 2.300 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 50.548 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 5 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Toyota Proace: 50.349 €

Unser zweites Kaufangebot des Toyota Proace Verso können wir für 50.349 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 13.025 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 63.374 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 21 %. Ein Leasing ist für dieses Toyota-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer sich dafür interessiert, der kann den Proace Verso für 492 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 10.000 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Toyota Proace Verso: Jetzt günstige Rabatte von bis zu 22 % sichern

Momentan bieten wir den Toyota Proace auch für 46.549 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 13.301 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 59.850 € liegt. Bei 22 % Ersparnis kann man mit dem Toyota ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Transporter oder ein Van wie der Proace entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 443 € vor und eine Anzahlung von 9.300 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Günstiger ist der Toyota Proace Verso nicht zu haben

Der Toyota Proace Verso wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das optimierte Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Proace zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.