Toyota Yaris Limousine glänzt mit Power und Extravaganz

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den beherzten Antrieb bietet die Toyota Yaris Limousine viel Reisekomfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Die Markteinführung war vor fünfzehn Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Mit einer Fahrzeuglänge von 3,8 Metern ist der Yaris ein kompakter Vertretert im Segment der Limousinen. Die schöne Karosserie wurde von Toyota besonders flach geformt. Toyota sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim Toyota Yaris Limousine mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: das Toyota-typische Heck sorgt für einen sportlichen Auftritt.

Macht die Toyota Yaris Limousine mit Benzinmotor eine gute Figur?

Ein leistungsgerechter Motor treibt den Japaner an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,0 Liter Hubraum und Dreizylinder mit an Bord. Je nach Motorisierung leisten die verfügbaren Motoren 69 PS beziehungsweise bis zu 133 PS. Und mit 15,7 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Japaner zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Basismotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 1,8-Liter-Motor auf Touren und in 9,3 Sekunden auf Tempo 100. Dabei wird er bis zu 194 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 155 km/h Spitze. Drehmoment wird reichlich geboten: 93 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4400 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 205 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 4400 U/min. Limousinen-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt Toyota für den Motor einen kombinierten Verbrauch von bis zu 7,2 Litern an.

Welche Ausstattung besitzt die Toyota Yaris Limousine?

Fahrtechnisch kann der Japaner sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen der Toyota Yaris Limousine Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche Toyota eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Mit 3,75 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,7 Tonnen schweren Japaner durchaus flott. Wenn verfügbar, überträgt der Yaris seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. Die Ausstattung erfreut außerdem mit einer Fünf-Stufen-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Serienmäßig wird er nur mit Frontantrieb angeboten.

Wie gut ist die Fahrsicherheit der Toyota Yaris Limousine?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Toyota Yaris Limousine ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Wie einfach kann man eine Toyota Yaris Limousine im Internet kaufen?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing der Toyota Yaris Limousine interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Toyota per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Vergleichsangebote für die Toyota Yaris Limousine: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Die Toyota Yaris Limousine für nur 25.858 €

Unser erstes Angebot der Toyota Yaris Limousine hat einen Kaufpreis von 25.858 €. Sie sparen 3.473 € bei einem Listenpreis von 29.331 €. Das sind satte 12 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden. Für Sie können wir die Toyota Yaris Limousine mit 236 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 5.100 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot für den Toyota Yaris: 26.058 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Toyota Yaris auch für 26.058 € anbieten, statt bisher für 28.679 €. Der Preisnachlass von 2.621 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Yaris kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 5.200 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 244 €. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Toyota Yaris zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Toyota Yaris Limousine: Jetzt günstige Rabatte von bis zu 14 % sichern

Diese Toyota Yaris Limousine ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 24.858 €. Man spart beachtliche 3.882 € zum normalen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 14 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 221 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 4.900 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Toyota Yaris Limousine

Die Toyota Yaris Limousine wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Yaris zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.