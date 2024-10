Der Toyota Yaris macht klare Ansagen

Für den Transport- und Freizeit-Experten gibt es praktisch kein besseres Angebot als den Toyota Yaris. Das Platzangebot des Van ist unübertroffen und auch die Verarbeitung wie verfügbare Ausstattungsfeatures lassen keine Fragen offen. Das Angebot an Antriebsaggregaten (Benziner, Diesel), besonders der Automatik, wird jedem Anspruch gerecht. Der Yaris agiert selbstbewusst auf jedem Terrain, egal ob auf der Fahrt ins Büro oder bei langen Fahrten auf der Autobahn, wenn die Familie auf dem Weg in den Urlaub ist.

Der Toyota Yaris sprintet in 13,8 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Toyota Yaris 65 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 1,5-Liter-Maschine 106 PS PS. Somit sind 190 km/h Spitze drin.