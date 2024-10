Abarth 595 Turismo Limousine glänzt mit Power und Extravaganz

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den beherzten Antrieb bietet die Abarth 595 Turismo Limousine viel Langstreckenkomfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Dreizehn Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit drei Türen vom Band lief. Die Abarth 595 Turismo Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und einem hohen Maß an praktischem Nutzen. Das markante Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem Abarth eine gefällige Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Motor und die gute Ausstattung wie etwa die butterweiche Automatik machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Welche Leistungsdaten liefert die Abarth 595 Turismo Limousine?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der 595 Turismo mit einem 1,4-Liter-Motor. Satte Pluspunkte sammelt der Abarth 595 Turismo beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 160 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 165 PS zur Verfügung. Beim Benziner erwarten den Fahrer 165 PS. Die 7,4 Sekunden, die dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem 595 Turismo nur 7,3 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Mit 218 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht die Abarth-Limousine aber immerhin schon 210 km/h. Hinzu kommen mindestens 230 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 3000 U/min. Und der Verbrauch? Ungläubig muss man sich die Augen reiben, als der Bordcomputer 6,5 Liter Benzin pro 100 Kilometer anzeigt.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Abarth 595 Turismo Limousine?

Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind: Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Navigationssystem, Bluetooth-Schnittstelle, Klimaautomatik, Multifunktionslenkrad und Servolenkung. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 185 Liter - ein ordentlicher Wert für 3,66 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 550 Liter Stauraum. Das Gewicht von 1,63 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Abarth 595 Turismo vollkommen in Ordnung. Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der fünf Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Abarth vor allem als Limousine aus. Die Ausstattungsoptionen umfassen aber auch eine Automatik. Der Abarth 595 Turismo wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Fahrzeugs unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Bringt Sie ein Abarth 595 Turismo Limousine sicher von A nach B?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Abarth 595 Turismo Limousine macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Möchten Sie jetzt kräftig sparen beim Abarth 595 Turismo Limousine?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Abarth 595 Turismo Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Jetzt Abarth 595 Turismo Limousine Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Die Abarth 595 Turismo Limousine für nur 23.049 €

Unser erstes Angebot der Abarth 595 Turismo Limousine hat einen Kaufpreis von 23.049 €. Sie sparen 200 € bei einem Listenpreis von 23.249 €. Das sind satte 1 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Abarth 595 Turismo Limousine: Günstige Alternativen mit 200 € Ersparnis

Unser zweites Angebot der Abarth 595 Turismo Limousine können wir für 23.449 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 200 € zum Marktpreis von 23.649 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 1 %. Ein Leasing für den Abarth ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der 595 Turismo entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Jetzt unschlagbar günstig Abarth 595 Turismo Limousine fahren!

Die Abarth 595 Turismo Limousine wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 595 Turismo zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.